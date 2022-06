Todos sabemos que dentro da escola se inicia a vida de aquisição de conhecimento e aprendizagem, mas, para o bom desenvolvimento das crianças dentro do ambiente educacional, é essencial que a família participe da vida escolar dos filhos, procurando se envolver dentro da escola, estando sempre em contato com os professores e demais profissionais da educação. Sendo a família o primeiro grupo com o qual as crianças convivem, a participação dos pais é indispensável durante a vida escolar dos filhos.

Essa articulação entre os pais e a escola deve acontecer constantemente, pois é dever dos pais acompanhar o desenvolvimento de seus filhos dentro do contexto escolar, sendo esse envolvimento dos pais com a comunidade escolar de suma importância no processo de aprendizagem dos filhos.

A família comprometida com a vida escolar, que acompanha as atividades escolares de suas crianças, pode, com isso, auxiliar no desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade de seus filhos e filhas. Verificar os trabalhos e deveres passados, e estar disponível para ajudar, são maneiras de encorajar as crianças e os adolescentes em sua vida escolar. Além do mais, esse ato reforça a importância de se estudar em casa, fora da sala de aula.

O processo educacional vai muito além do recinto estudantil, indo muito além das paredes que cercam a área escolar, incluindo, e abarcando em si, o ambiente familiar de cada um dos educandos.

Sendo assim, a cada dia que se passa, fica mais claro a importância da família no processo educacional, e sua participação dentro da comunidade escolar, buscando, juntamente com os professores e os outros profissionais da área da educação, os melhores caminhos e meios para o melhor desenvolvimento e crescimento dos alunos.

A participação familiar no processo educacional sempre foi importante e, nos dias de hoje, tal participação, mesmo que tenha aumentado em comparação com alguns anos atrás, ainda continua sendo urgente e de extrema necessidade para a melhor fluidez no processo educacional.

Ainda hoje, muitos pais parecem acreditar que somente a escola é a responsável pelo processo de ensino aprendizagem, abstendo de assumir sua responsabilidade de ajudar e auxiliar seus filhos e filhas em seu crescimento e desenvolvimento intelectual.

São muitos os motivos que colaboram para essa prática, e o que mais se destaca, talvez, seja a falta de tempo. É normal vermos muitos pais afirmando que não têm tempo para estar ensinando e ajudando seus filhos em suas tarefas e deveres, e isso se agravou durante o período de pandemia, onde foi adotado o ensino remoto e os pais passaram a ter que disponibilizar muito mais tempo para poder auxiliar os filhos.

Por mais que a “falta de tempo” seja uma realidade na vida dos pais – e na vida de todos nós, diga-se de passagem -, não se pode deixar que ela venha atrapalhar e tirar o precioso tempo de dedicação ao ensino de seus filhos. As famílias precisam organizar suas rotinas para estar auxiliando as crianças em seus estudos, e não só isso, mas também para participar de todas as atividades escolares, dentro e fora da escola, e incentivar a todo momento o desenvolvimento e comprometimento dos filhos para com o processo de ensino. Por mais que essa organização na rotina, visando uma melhor e mais produtiva participação na vida e desenvolvimento escolar dos filhos, não seja uma prática comum para muitas famílias, ela é extremamente necessária para um melhor desenvolvimento da criança.

Assim, pode-se dizer que o processo de ensino aprendizagem só é verdadeiramente efetivo quando a família e escola se unem e trabalham em conjunto, dedicando tempo, esforço, e recursos, para o melhor desenvolvimento da criança em sua vida escolar.

Wanderson R. Monteiro

Formado em Teologia, graduando em Pedagogia, coautor de 4 livros e vencedor de três prémios literários.

(dudu.slimpac2017@hotmail.com)

(São Sebastião do Anta – MG)