A importância da denúncia através do 181

CARATINGA – O canal Disque Denúncia 181, coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, fechou o ano de 2019 com aumento no número de denúncias geradas e de chamadas recebidas – “a cooperação da população mineira é fundamental para a eficácia do programa”, observa a Polícia Militar. A central 24 horas do 181 é a principal ferramenta do estado para o recebimento de denúncias anônimas, a central fica responsável por todas as denúncias que necessita de um levantamento melhor de onde o fato está acontecendo, como por exemplo crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoas, foragidos da justiça, crimes ambientais, posse de armas de fogo, crimes contra a vida, e principalmente tráfico de drogas.

Na manhã de ontem, o assessor de comunicação do 62º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Caratinga, tenente Fábio Fonseca, em entrevista coletiva, explicou a importância das denúncias realizadas através do 181. “A Polícia Militar tem um número muito grande de denúncias que têm levado ao êxito as ações da polícia com relação à prisão e apreensão de pessoas envolvidas no tráfico de drogas”, ressaltou o tenente.

Ainda segundo o tenente Fábio, após as denúncias anônimas serem recebidas, elas são classificadas e distribuídas para a cidade onde fato está ocorrendo. “É muito importante a pessoa ter mais informações sobre o ocorrido, para que essas ligações cheguem a virar denúncia, pois dependendo do caso e da falta de informações, a ligação pode ser desnecessária”, informa.

Segundo o tenente, a maioria das pessoas confunde o que seria um acionamento de emergência pelo 190, com a ligação para o 181, que é específico para denúncias. “O 190 é para as situações em flagrante, em que o fato está acontecendo e necessita da ação imediata da polícia” explicou o oficial da PM.

A Polícia Militar tem feito o trabalho de conscientização para que a população faça denúncias utilizando o 181, ressaltando que a ligação é anônima e que no momento em que a pessoa utiliza o serviço, ela recebe uma senha para acompanhar o resultado das investigações.