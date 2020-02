A importância da atenção à saúde mental e emocional

Psicólogo Gabriel Sathler ensina como identificar os sinais e ressalta a importância dos bons hábitos

CARATINGA – Desde o ano de 2014 o mês de janeiro é dedicado à conscientização sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. Inspirado no “Outubro Rosa”, o “Janeiro Branco” foi idealizado por psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais, com o objetivo da campanha da promoção e proteção da Saúde Mental. O Brasil é atualmente o país com o maior número de pessoas diagnosticadas com ansiedade no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) convivem com o transtorno, enquanto 5,8% da população têm ou já teve depressão.

O motivo de a campanha ser realizada durante o mês de janeiro é justamente por ser o início de um novo ano, um período propício para iniciar novos hábitos e cuidados com a saúde mental e emocional.

Embora o mês de janeiro já tenha se findado, mas como o tema é muito importante e deve ser tratado sempre, convidamos o psicólogo hospitalar do Casu – Hospital Irmã Denise, Gabriel Sathler, para uma conversa sobre este assunto.

O mês de janeiro é marcado pela campanha Janeiro Branco, que tem como principal objetivo discutir a saúde mental. Em sua opinião qual a importância de dedicar o primeiro mês do ano a esse tema?

A mente comanda seu corpo, seu comportamento, sua forma de se relacionar com as pessoas, seus hábitos que podem ser fisicamente saudáveis ou não, e suas escolhas, que podem ou não te satisfazer emocionalmente. Por isso, cuidar da saúde a partir da mente é um excelente começo.

Muitas vezes quando abordamos a importância dos cuidados com a saúde mental, as pessoas consideram que quem precisa cuidar dos transtornos da mente são pessoas doentes. Qual a diferença entre saúde mental e doença mental?

Quem está acometido de algum transtorno psicológico sofre seus efeitos diariamente e constantemente, por isso, geralmente o problema é percebido com clareza pela pessoa ou por quem está a sua volta, levando à procura do tratamento. O não cuidado com a saúde mental causa prejuízos que no primeiro momento podem ser silenciosos, não gera na pessoa a necessidade de procurar ajuda imediata, como por exemplo, um relacionamento complicado que desgasta emocionalmente aos poucos ou o vício em substâncias prejudiciais por questões emocionais que minam a saúde do corpo vagarosamente. Portanto, com o passar do tempo, o não cuidado com a saúde mental acaba gerando transtornos mais graves e o tratamento só iniciado no momento mais crítico, de mais sofrimento.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Além da depressão quais outras doenças/transtornos mentais são tratáveis e que podemos destacar como sendo de incidência considerável?

Temos que nos lembrar dos transtornos ansiosos, nos quais a pessoa diante de situações, pensamentos ou problemas da vida, fica excessivamente preocupada, pessimista, inquieta, sentindo no corpo tremores, sudorese, coração acelerado e até dores de cabeça. Por causa destes sintomas, a pessoa acaba tendo problemas para dormir e relaxar, e acaba tomando decisões e atitudes que não são benéficas, onde os problemas acabam saindo do controle e se agravam. A psicologia e psiquiatria possuem os recursos para auxiliar, por meio de orientações e medicações, o tratamento de cada sintoma e suas consequências.

Como identificar sinais e sintomas de um possível transtorno mental?

Uma boa maneira é perceber alterações no realizar de suas tarefas do dia-a-dia. Todos nós temos (e deveríamos ter) uma rotina diária de cuidado pessoal, de alimentação saudável, de deveres e responsabilidades exercidos no trabalho, na escola, na rua, com familiares, em igreja etc. Transtornos mentais atrapalham, tornam difíceis e até impedem de realizarmos nossos papéis em cada área que atuamos. Se algo não está indo bem, é hora de começar a se perguntar o que está acontecendo e preferencialmente procurar ajuda de um psicólogo e psiquiatra.

Como podemos contribuir para a nossa saúde mental na vida cotidiana?

Cuidando da mente e corpo com bons hábitos, praticando exercícios físicos, alimentando de forma saudável e realizando atividades prazerosas. Ter relacionamentos saudáveis, procurando resolver conflitos de maneira objetiva e honesta. Assumindo responsabilidades, sentir-se útil socialmente, profissionalmente e espiritualmente também. Não menos importante, deve-se procurar ajuda profissional sempre que necessário: a psicologia e psiquiatria tratam de muitos transtornos graves e difíceis, mas também cuidamos dos mínimos detalhes da sua saúde mental, ajudando a ter uma vida feliz e de qualidade.