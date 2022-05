A IGREJA É COMO UMA ÁRVORE FRUTÍFERA-10 O Segredo do Confiar

Hoje quero destacar um dos segredos indispensáveis para o crescimento saudável. Tem a ver com a palavra “confiar”, que no sentido mais amplo, significa “apoiar-se, depender, abrir-se, contar com, subordinar-se”, entre outras coisas mais.

Como é esse segredo de “confiar”, ou até de “confiar em Deus”, e quando isso é aplicável, é necessário, ou, até indispensável?

De uma forma geral, e já confirmado pelas ciências humanas afins, CONFIAR é essencial para o desenvolvimento da vida, que sempre traz consigo desafios.

Como enfrentar os desafios?

Com prudência, mas de coração aberto.

Quem confia sabe que seu superior, e sobretudo, Deus , precisa estar envolvido – de preferência, desde o princípio .

Por que estou falando destas coisas?

Porque o Fundador do movimento que eu conheci e aprendi a respeitar – e que nestes últimos 20 e poucos anos virou um movimento global – é um HOMEM QUE CONFIA: primeiro, EM DEUS, mas também, NAS PESSOAS QUE ELE CONVIDA (Deus mostra, e confirma) para levar essa missão adiante.

Outro dia ele me disse: “- Se eu tivesse mil pessoas dispostas e disponíveis, eu poderia coloca-las hoje em algum lugar de onde estão vindo pedidos para iniciar uma comunidade”.

Confiar é, na verdade, a chave de todo o trabalho continuado, crescente, de progresso e sucesso. O líder precisa confiar em Deus.

Mas, o que significa isso?

O Pastor foi explicando: “- Significa que o líder precisa ser coerente com o seu chamado: Deus o chamou para fazer isso e não é aquilo… Em outras palavras, Deus não vai usar alguém tirando-o do seu normal. Assim, um sanguíneo continuará como sanguíneo – Deus vai usá-lo com o temperamento dele. Assim, temos cada líder de acordo com suas características, habilidades, cada um em sua área…”

O que é confiar?

A resposta do Pastor: “- A pessoa, o líder – precisa estar certo – profundamente convencido – que ninguém vai tomar aquilo que ‘Deus me deu’. E tem mais: se o indivíduo cometer um erro, o problema vai ser mais dele do que meu!”

“- Como isso acontece?”, eu perguntei. A resposta veio rápida, revelando uma certeza impressionante: “- Para alguém adquirir minha confiança, ele precisa me respeitar. Mas, por outro lado, o líder – ele mesmo – tem que confiar. É simples – é só perguntar como seria possível estar em todo o lugar? Por isso, a liderança precisa ser COMPARTILHADA, e sem a confiança, não há base para um relacionamento sadio entre o líder e os colíderes!”

“- Funciona assim”, ele continuou: “- Há dois tipos de situações, que exigem decisão: Nas decisões mais importantes, o líder debaixo de liderança precisa consultar o líder geral. Mas nos casos normais, corriqueiros, ele vai tomar as decisões segundo sua capacidade, entendimento, etc. Pois eu confio nele – ele sabe disso, e desde que ele seja coerente [essa é uma palavra que o Fundador usa num sentido muito abrangente e muito positivo]. Por exemplo: na Europa já temos mais de 40 igrejas em pelo menos (que eu saiba hoje) 5 países diferentes: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e? Como eu poderia estar lá, em cada lugar, tratando de cada caso? Por isso temos três pessoas na liderança.”

Continuando, ele acrescentou com grande alívio e profunda alegria: “- Além do mais, essas viagens custariam muito dinheiro!”

Nosso entrevistado tinha crescido e servido por décadas dentro da maior denominação evangélica do Brasil, à qual ele continua ligado. Ele zelou desde o início no respeito aos superiores, segundo seu entendimento: “- Deus chama, e dá a visão ao pastor, e quem segue a ele, precisa se alinhar a esta visão. Isso é algo muito simples e claro.”

“- Por isso”, ele foi contando, “quando recebi a visão de ir ao mundo com o Evangelho, fui falar com os meus superiores, sempre dizendo que se Deus falasse a eles algo ao contrário, eu deixaria de lado ‘minhas ideias’”.

Confiança – ela é básica em todos os lugares. Começa – novamente – num relacionamento a dois, no casamento, ou numa amizade, num negócio – e cada dia ela vai se fortalecendo e firmando.

Isso é assim em todo o lugar.

Eu entendi, então, que, quando a confiança começa a sair de cena (porque a des-confiança se apresentou e não foi enxotada!), é o início de algo bem diferente: os relacionamentos mudam totalmente de “rosto” – de amor, alegria, desejo de cooperar, ajudar de coração, de se alegrar com a vitória do próximo – para um relacionamento de cobrança, exigências, repreensões, ultimatos – são palavras, ações que podem ser destrutivas se não acontecerem num ambiente de humildade, perdão, e nova oportunidade.

Infelizmente, a quebra da confiança é algo que pode acontecer. Ou até uma traição. Nosso Senhor sofreu isso em seu ministério, e pode acontecer a qualquer um.

O importante, porém, é essa atitude humilde, aberta, confiante do líder – mesmo se não for correspondido.

Por isso, SEMPRE é preciso zelar pelos relacionamentos, seja com os superiores (de novo, começa em casa), ou qualquer outra pessoa, inclusive, e sobretudo, com crianças. E que tudo seja feito de forma clara e sem nenhum medo.

Mas o mesmo é válido em todos os relacionamentos. O respeito, a admiração mútua, a honestidade precisam ter suas ‘cadeiras cativas’, e nunca ninguém outro deveria sentar-se nelas, a não ser elas mesmas: respeito – admiração – honestidade.

Creio que este é o segredo para viver em harmonia, e ter crescimento saudável, tanto pessoal como em qualquer trabalho: c o n f i a r – construir sobre a base da confiança.

Jesus É o Príncipe da Paz – vivamos cada dia como ele viveu!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum