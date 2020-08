A HOMENAGEM

DIÁRIO entrega mensagem de filho para pai: “Se eu conseguir ser uma fração do que ele é, terei o sentimento de dever cumprido”

CARATINGA- Manoel Rosa Florentino, 61 anos, atua no serviço de varrição no Bairro das Graças há seis anos. Humilde, trabalhador e bastante querido foi o personagem escolhido para uma homenagem especial preparada pelo DIÁRIO. Em referência ao Dia dos Pais, a surpresa contou com a participação do filho Renato Florentino Vieira.

Renato gravou um vídeo especial para o pai, enaltecendo suas qualidades, com um depoimento sincero e cheio de gratidão. A reportagem foi até o local onde seu Manoel trabalhava na tarde desta sexta-feira (7). Para garantir que ele não desconfiasse de nada, foi abordado pensando se tratar apenas de uma entrevista sobre a pandemia e o seu trabalho na limpeza pública, que é considerado essencial e, portanto, não pode parar.

“O trabalho tem que continuar. Estou usando máscara, luva, álcool em gel. Estou sempre prevenindo, lavando as mãos sempre. Essa pandemia é muito perigosa e tem a dengue também, o pessoal da Vigilância Sanitária tá sempre ajudando. Cuido da limpeza, lotes vazios, estou sempre cuidando direitinho, batendo um remedinho. Os moradores ajudam na limpeza também. É muito bom o pessoal aqui”, declarou seu Manoel.

Ele disse que mora com os três filhos e iria passar o Dia dos Pais “tranquilo em casa”. No meio da gravação, a repórter Nohemy Peixoto disse que iria mostrá-lo o vídeo de um telespectador que tinha uma dúvida. Claro, seu Manoel não esperava que quem iria falar era um de seus filhos. Ao perceber que Renato estava falando no vídeo, os olhos se encheram de lágrimas. O semblante demonstrou tudo.

A mensagem dizia: “Meu pai é um exemplo de pessoa simples e humilde. Sempre vê o lado positivo das coisas, sempre prestativo, até hoje não tem uma vez que precisei de sua ajuda e ele não estava disposto a ajudar, é uma pessoa que admiro muito. Como fala do trabalho vejo que é com carinho, gosta de fazer, é feliz, isso é muito prazeroso, para a gente que está em volta dele”.

E a homenagem seguia: Renato fez questão de demonstrar que filho e pai passam por cima de qualquer adversidade. “Só tenho a agradecer e nesse Dia dos Pais dizer que gosto muito dele, admiro como pessoa, como pai. Se eu conseguir ser uma fração do que ele é pra mim, para meus filhos, terei o sentimento de dever cumprido. Pai te amo, gosto muito de você. Te amo, a gente tem alguns atritos, mas passa; agradeço pelos puxões de orelha que foram para me preparar para o mundo de hoje. Só tenho agradecer e desejar feliz Dia dos Pais”.

Por fim, emocionado, seu Manoel agradeceu pela homenagem e resumiu o momento: “Gostei demais. Obrigado. Eu já estava com o coração apertado”, disse com um sorriso de gratidão.