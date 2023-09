A HOMENAGEADA

Escritora Marilene Godinho terá sua obra reverenciada no Salão Internacional de Humor de Caratinga

CARATINGA – Entre 20 e 30 de novembro de 2023, acontece a 18ª edição do Salão de Humor Internacional de Caratinga. E a novidade desta edição é a realização do 1º Salão Maluquinhos de Humor, direcionado a estudantes da rede pública e privada com idade entre 9 a 12 anos, cujo tema será a escritora Marilene Godinho. “Essa é uma homenagem que penso em fazer há muito tempo, das mais justas e merecidas, que é para nossa querida escritora Marilene Godinho. As crianças vão fazer caricaturas da Marilene Godinho”, anunciou o cartunista Edra, idealizador e organizador do evento.

E esta homenagem é mais do que merecida, afinal Marilene Godinho é uma das mais aclamadas escritoras da literatura infantil brasileira. Sua extensa obra é reverenciada em todo o país.

Marilene Godinho concedeu entrevista ao DIÁRIO onde falou desta homenagem, de sua carreira e de sua satisfação em dialogar com as crianças através de seus livros.

A senhora estudou pedagogia. Digamos que este foi o seu caminho até chegar à literatura infantil?

A literatura infantil chegou em minha vida pelo contato com as crianças em sala de aula, como professora. Ter o contato diário com as crianças é uma fonte de alegria, pois elas inspiram e nos fazem descobrir um mundo de fantasias.

Ter uma infância rica de histórias é muito importante para criança? Este seria um caminho para estimular o gosto pela leitura nas crianças?

Contar histórias sempre foi o maior incentivo do ser humano desde épocas remotas, sendo o primeiro leite da cultura humana. Homero, considerado o ‘pai da literatura’, foi um verdadeiro contador de histórias. A tradição o representa indo de cidade em cidade, declamando seus versos. A preferência por contar, ouvir e ler histórias, continuou atendendo o gosto do ser humano. A leitura de histórias estimula o gosto para ler. Além do divertimento, a leitura proporciona conhecimento numa viagem de prazer.

O que te motiva a trabalhar com livros para o público infantil?

Como já disse, o contato com as crianças em sala de aula motivou-me a escrever para elas, sabendo da alegria que uma história dá às crianças.

Quais temas a senhora considera essenciais em livros do gênero?

Há um grande número de temas que podem ser desenvolvidos para as crianças. Não importa o tema, o importante é a forma de escrever atendendo o mundo infantil. A criança gosta de brincadeiras, de jogos, de fantasia, então livros que apresentem diversão, contentamento, certamente vão agradar aos pequenos leitores.

No processo de criação, o que a senhora considera mais difícil?

O mais trabalhoso- acredito- seja o desenrolar da história. Depois da primeira ideia, vem o desenrolar que deve guardar uma descoberta. Deve chegar ao ápice para que a criança fique entusiasmada desejando chegar à resolução da teia e surgir a descoberta, que é o final feliz fechando a narrativa.

Tem algum tema sobre o qual ainda não escreveu, mas gostaria de fazê-lo?

Já escrevi ligeiramente sobre o Bullying, que afeta e machuca crianças consideradas diferentes. Mas desejo abordar esse tema de forma abrangente.

Como está sendo a experiência de lançar o livro Almanaque 2 nas escolas da região?

Tenho vivido momentos gratificantes e de muita alegria. As escolas têm me recebido com carinho e festas. O melhor de tudo é ver o gosto dos alunos diante dos livros. Às vezes, sinto-me até emocionada de ver o meu trabalho reconhecido

Hoje, as crianças estão expostas a inúmeras formas de narrativa. Desenhos animados, séries, vídeos, podcast… Em meio a tantas opções, quais os benefícios do contato com histórias em livros físicos como o Almanaque 2?

O livro físico é sempre bem-vindo. Penso que seja pelo fato de a criança ter o livro na mão, tendo intimidade com as páginas, o conteúdo e as personagens. Ali, no cantinho, ela se sente fazendo parte da história, conversando com elas.

Em suas percepções, em que a tecnologia alterou o comportamento das crianças desde o Balão Azul (1978) até o Almanaque2 (2023)?

Diante de tanta tecnologia, a criança se modificou em sua maneira de pensar, de se comportar, de viver a sua realidade. Mas, sinceramente, o encanto pelos livros é maior hoje, devido a propaganda sobre os benefícios da leitura que chega às escolas e à família. Em qualquer tempo, o encantamento da criança pelas histórias continua o mesmo de sempre. E, atualmente, o número de obras disponíveis é muito maior do que no tempo do Balão Azul.

Como analisa o uso cada vez maior de telas pelas crianças?

É uma forma de incentivar a criatividade, que acaba por beneficiar a leitura.

A senhora já recebeu inúmeras homenagens, mas como se sentiu ao saber que será homenageada pelo 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga?

Esta homenagem está sendo um momento único em minha vida, pois é a primeira homenagem pública que recebo. Sou festejada nas escolas e em ambientes menores, mas de forma ampla envolvendo a cidade, é a primeira vez. Estou muito feliz e honrada. Não sei se mereço tanto, mas com humildade considero esse gesto do Edra um incentivo, um empurrão para continuar. Agradeço muito de coração aberto e com a alma de joelhos, ao nosso artista Edra. Sua sensibilidade de artista de talento deve ter sido a causa de tamanha honraria.

Obrigada, Edra, por seu gesto de grandeza para com uma pequena contadora de histórias. Que Deus continue iluminando sua vida com saúde, alegrias, inspiração e bendições do alto. Agradeço também a sua mãe, minha querida amiga Elzi, pelas inúmeras manifestações de aplauso que tenho recebido dela ao longo de minha jornada literária. Que Deus a guarde sob seu amor de pai.

Já são mais de 40 livros. De onde vem tanta criatividade?

a criatividade é um dom que Deus nos dá. Tenho facilidade de criar histórias e escrever crônicas. Criatividade é igual água de mina, quanto mais se tira, mais se tem. Por isso não paro de escrever.

Qual é o segredo para que suas obras sigam sendo atrativas para as crianças?

Segredo é achar o jeito de escrever atendendo o gosto da criança. Penso que histórias simples, mas dentro do interesse infantil, agrada.