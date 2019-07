A HISTÓRIA DE MIGUEL

Homem que se formou em Direito aos 59 anos realiza sonho de lançar um livro. Projeto conta com o apoio da Editora Funec

CARATINGA – Um homem que se formou em direito aos 59 anos de idade, em um caso inusitado, está realizando mais um de seus sonhos: desta vez o de escrever um livro. A obra, que conta com o apoio da Editora FUNEC, será lançada em agosto.

Miguel Lourenço Filho tem 62 anos e se tornou conhecido depois de chamar a atenção da cidade ao contar a sua história no programa Começo de Conversa, apresentado pelo professor Eugênio Maria Gomes, há cerca de quatro meses pelas emissoras UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Dentre as histórias marcantes do vigilante, que é caratinguense e pai de dois filhos, uma curiosidade. Ele se formou em Direito aos 59 anos.

De origem humilde, passou por dificuldades diversas e mesmo após muita luta conseguiu o feito heróico. “Era um aluno Caxias da Faculdade. Vendendo picolé para ajudar nas despesas, encontrei muitas pessoas que compravam e até vendiam para mim. Nas reuniões de família citavam o meu caso para motivar filhos, sobrinhos a valorizar o dinheiro deles, por que eu era um exemplo. Não tinha condição, como não tenho, e estava na luta. Não pedia esmola, e sim buscava o meu espaço com honra e com o meu suor”, afirma o escritor Miguel Lourenço.

Fazer uma autobiografia não é nada fácil, por isso, Miguel contou com o apoio de pessoas especiais. “Toda vez que encontrei obstáculo, Deus colocava anjos em forma de pessoas para me socorrer. Eu pensava, isso vai dar um livro. Foi criando corpo na minha mente. Eu falava para os meus colegas e eles me incentivavam, mandando escrever. Sou o único da turma que não tem intimidade com o computador. Só sei ligar e desligar na tomada. A minha filha digitou 40% do livro para mim, e 60% foi na Lan House.”

A Fundação Educacional de Caratinga, através da Editora Funec, está prestando total apoio à obra, intitulada ‘A Trajetória de Um Vencedor’. O projeto também conta com o apoio da Academia Caratinguense de Letras. O livro será lançado no dia 16 de agosto, às 19 horas, no auditório Professor Celso Simões Caldeira, Unidade I do UNEC.

Para Miguel Lourenço, sem esse apoio o lançamento da obra seria inviável. “Para falar a verdade esse apoio é tudo. Por que sem ele eu teria voltado à estaca 0. Teria morrido na praia. Os ‘Lourenços’ não vieram ao mundo para morrer na praia. Então, Deus, através da Fundação Educacional, veio me socorrer, veio dar o apoio que eu precisava, na hora certa. Sou grato! Pelo tempo que eu viver eu vou lembrar desse apoio.”

A diretora executiva da UNEC TV e coordenadora do Departamento de Comunicação da FUNEC, Solange Araújo, falou sobre o que leva a instituição a apoiar esse tipo de projeto. “A história do Miguel é desafiante! Uma pessoa que vendia picolé, mostrando que os sonhos são alcançáveis. A Fundação Educacional de Caratinga valoriza tais histórias e esse comportamento das pessoas, que superam qualquer desafio para alcançar seu sonho. O sonho do Miguel foi alcançado e nós apostamos nesse tipo de projeto, de superação”, concluiu.