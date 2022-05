A HISTÓRIA DE CARATINGA

José Brisce abre parte de seu acervo em exposição fotográfica no Casarão das Artes

CARATINGA– O Casarão das Artes está participando da 20ª Semana Nacional de Museus. Como parte da programação, a exposição “História Fotográfica de Caratinga”, com parte do acervo de José Brisce.

Em entrevista ao DIÁRIO, José Brisce mostrou algumas fotografias que fazem parte da exposição. “É uma lembrança e saudade de Caratinga. São fotos interessantes e muito procuradas por professores e alunos de nossas escolas de Caratinga”.

Uma das fotografias traz a Rua Raul Soares na década de 50. “Temos aqui a Raul Soares, a entrada, com o Banco Mineiro da Promoção e lá no fundo também a maçonaria e o clube municipal. Essa foto é muito interessante. A rodoviária era no centro, Praça Getúlio Vargas”.

José Brisce também apresentou uma foto da maçonaria de 1923. Ele afirma que também chama atenção um registro da Praça dos Esportes- Praça Calógeras, década de 60. “Muito procurado também, pois apresenta a Escola Nossa Senhora das Graças, com assinatura do padre Juquinha”.

Boa parte da história de Caratinga está presente no acervo de José Brisce, que conta com, no mínimo, 1500 fotos, a maioria originais. “As pessoas também procuram muito os documentos originais da escravidão. E, também muito curioso, tem um abaixo-assinado que era proibido buscar bois, entrar cantando na cidade. Essa de 1896. Naquele tempo não tinha televisão, rádio. Fizeram um abaixo assinado para voltar a cantar. O Santos Mestres, que foi o primeiro presidente da Câmara, revogou a lei e voltou a cantar os carros de boi”.

Visitar a história é visitar a memória da cidade. O momento dos mais saudosos relembrarem aqueles tempos e para a juventude conhecer e apreciar o crescimento de Caratinga. José Brisce incentiva que sejam realizadas doações de mais arquivos históricos para os espaços culturais da cidade. “Peço a muitas pessoas que têm guardado esse documento, que faça doação para escolas, institutos ou ao Casarão das Artes. Vamos salvar esse documento. O amanhã, seus filhos, netos, bisnetos vão salvar nossa história. Viver. É uma lembrança muito grande, uma saudade e além da minha coleção com fotos de Caratinga, tem várias cidades também, Valadares, Muriaé, Ubá, Belo Horizonte, São Paulo… Vamos juntar esse material”.

PROGRAMAÇÃO NO CASARÃO

A produtora cultural Belkiss Chaves destaca a programação completa disponível no Casarão das Artes, pela 20ª Semana Nacional de Museus. “Muita coisa legal. O Casarão esse ano completa 10 anos e estamos com uma programação durante o ano inteiro, para comemorar essa data tão bacana para um espaço que atende a todos os artistas da cidade. Nessa semana em especial, também fazemos parte dessa programação nacional, contando com a exposição história fotográfica de Caratinga com José Brisce, também temos oficinas com as escolas e uma Mostra com documentários sobre os museus do Brasil. Estamos abertos de 8h às 18h, de segunda a sexta, esta semana e na próxima também”.