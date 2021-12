A GENEROSIDADE COMEÇA DE CIMA-7

Como era Jesus segundo os Evangelhos

Jesus tinha em mente (pois a tinha decorada) a palavra do profeta Oséias: “Pois misericórdia quero, e não sacrifícios; e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos”.

Escolhemos apenas alguns versículos dos Evangelhos dentre os inúmeros que corroboram este ponto de vista:

Mateus 20.15 Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso?

Marcos 12.41 Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. 42 Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. 43 Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. 44 Todos deram do que lhes sobrava; mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.

Lucas 6.20 Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o Reino de Deus.

Essas palavras nem sempre são refletidas nas pregações que ouvimos em nossas comunidades de fé.

Contudo tem havido muitos comentários sobre elas. Charles Wesley, o avivalista inglês do século 18, comentou Lc 6.20 assim:

[…] porque geralmente a prosperidade é um doce veneno [grifo do autor], e a cura dele exige algum tipo de aflição, uma espécie de remédio amargo. Que nossa mente possa nos reconciliar com a adversidade e despertar nossa cautela quando o mundo sorri para nós, quando uma mesa abundante é posta diante de nós, e nosso copo está transbordando, quando nossos espíritos estão alegres, e nós ouvimos (o que nossa natureza ama!) o louvor dos homens! “Felizes vós, os pobres […]”: A palavra parece que foi dada para ser tomada literalmente: “[…] sois vós, que deixastes tudo por mim”. (Mt 5:3).

Lucas 6.38 Deem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois à medida que usarem também será usada para medir vocês.

Lucas 12.33 Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói.

Mateus 19.27-29 (22-26; Lucas 18.24-30) 27 Então Pedro lhe respondeu: “Nós deixamos tudo para seguir-te! Que será de nós?” 28 Jesus lhes disse: “Digo-lhes a verdade: Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel”. 29 E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna.

Nesta referência fica óbvio que para o seu círculo mais interno o caminho não seria fácil.

Eles receberam a promessa expressa no versículo 29, que com certeza receberiam nesta vida muitas vezes mais do que tinham deixado.

Matthew Henry critica a Pedro pela sua pergunta: “As pessoas estão sempre prontas para dizer o que deixaram ou perderam, o que fizeram ou sofreram por Cristo. Antes deveríamos nos envergonhar que fizemos algum tipo de lamentação por ter feito isso”.

Pedro deixou tudo e recebeu as promessas dadas pelo Mestre. Como? Este segredo é encontrado no milagre do despojamento: uma libertação do jugo dos bens, que, porém, habilita a desfrutar qualquer bem!

O jovem rico ficou triste pois não estava livre das amarras dos bens materiais. A palavra de Jesus foi muito forte: “Digo-lhes a verdade: Dificilmente um rico entrará no Reino dos céus”.

Mas Zaqueu era rico, e dele Jesus falou diferentemente. A declaração de Zaqueu mostrou que os ensinos do Pentateuco lhe foram transmitidos desde a tenra idade, de sorte que em sua idade adulta, por ocasião do encontro com Jesus, ele se lembrou deles, de sua validade, e cumpriu a Lei!

(Extraído do nosso livro/e-book A GENEROSIDADE COMEÇA DE CIMA, Parte II – E DEUS, O QUE ELE DIZ EM RELAÇÃO AOS POBRES? Pgs. 57-59)

