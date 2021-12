A GENEROSIDADE COMEÇA DE CIMA-4

E DEUS, O QUE ELE DIZ EM RELAÇÃO AOS POBRES? [Através d]Os Profetas

O profeta deve lembrar os líderes e o povo que Deus está no controle, e que o plano dele continua de pé. Todos os profetas, mesmo aqueles que não deixaram nenhum escrito, tinham o plano divino em mente: a vinda do Messias, e as características dele são lembradas direta ou indiretamente. A justiça, a misericórdia e a generosidade são constantemente trazidas à lembrança.

Um profeta precisava de coragem especial, além de saber ficar livre de influência humana para poder exercer seu chamado. Escolhemos apenas poucas seleções dessas obras reveladoras de muito destemor, com intervenções notórias em seu tempo e que repercutem até nossos dias:

Isaías 3.15 Que pretendem vocês, ao esmagarem o meu povo, e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor, o Senhor dos Exércitos

Isaías 58.6-7 (1-14) 6 O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? 7 Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? […].

Oséias 6.6 Pois, desejo misericórdia , e não sacrifícios; conhecimento de Deus em vez de holocaustos.

Miquéias 3.2-3 (8-11) 2 Mas odeiam o bem e amam o mal; arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. 3 Aqueles que comem a carne do meu povo, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela […].

Miquéias 6.8 Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus.

Vale a pena citar o teólogo brasileiro, Júlio Zabatiero, em seu livro Miquéias: Voz dos sem-terra. Ele traz à nossa lembrança o que é fazer justiça a partir dos conceitos do Pentateuco:

[…] é não acumular terras, não explorar as famílias, não distorcer a teologia, usando-a como legitimização ideológica, é não corromper os julgamentos, não falsificar a palavra de Javé, não construir Jerusalém com o sangue do povo […]. Em termos positivos, fazer justiça é organizar a vida da sociedade em torno dos valores da solidariedade, liberdade e igualdade. [grifos do autor]

E o que é que Miquéias quer dizer com “amar a fidelidade”, ou então, a misericórdia?

A palavra hebraica hesed é uma das palavras mais difíceis de ser traduzidas para o português. Várias sugestões existem: amor leal, lealdade, misericórdia, fidelidade, amor da aliança, solidariedade. A realidade que a palavra expressa é a dos relacionamentos interpessoais e sociais. A hesed é a atitude de Javé para com o “meu povo”, o fraco, o marginalizado. [grifos do autor] Ela é a atitude fundamental que motiva a prática da justiça, a solidariedade social no seu sentido mais profundo. Como tal, a hesed não é mera obrigação a ser cumprida, mas é uma atitude a ser amada, valorizada, cultivada […]. Enquanto a justiça cria uma sociedade equilibrada, a hesed estabelece a comunidade! [grifos do autor]

Não, uma pessoa de fé não pode se esconder atrás das benesses recebidas de Deus, e deixar o irmão pobre na sua luta inglória pela sobrevivência neste mundo dominado pelo espírito do “ter” e “ter mais”. Temos responsabilidade pelo nosso irmão, sim!

(Extraído do nosso livro/e-book A Generosidade Começa de Cima, Parte II – O que Deus diz em relação aos pobres)

