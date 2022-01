A GENEROSIDADE COMEÇA DE CIMA-10

Produtores estão pessimistas

Apesar de 2022 ser um ano de bienalidade positiva na cultura do café, o que significa que as plantas terão maior potencial produtivo, as expectativas são pessimistas, entre os cafeicultores de Minas Gerais. Para esse cenário, pesaram as condições climáticas adversas enfrentadas no ano passado, com períodos prolongados de seca e muito calor na época das floradas. De acordo com o quarto e último levantamento de estimativa de safra de 2021, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em dezembro, o volume total de café (arábica e conilon) produzido no país foi de 47,716 milhões de sacas do produto beneficiado. (A Folha Regional – Muzambinho)

Servidor que 23% de aumento em Uberaba

A atual diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU), protocolou na segunda-feira (10) a pauta de reivindicação voltada para os servidores da Câmara Municipal de Uberaba. A pauta possui quatro itens sendo reajuste salarial de 23,87%; incorporação do abono de R$ 500 ao vencimento básico e concessão de novo abono de R$ 300; correção do tíquete-alimentação passando dos atuais R$ 700 para R$ 900 e o abono natalino. Agora, o presidente, Martinho Pereira, aguarda a convocação do presidente Ismar Marão, para dar início às negociações. Ele diz que há muita expectativa para que os itens sejam atendidos. (Jornal de Uberaba)

Reforma de banheiros

Aproximadamente 75% das lesões em idosos acontecem nas suas próprias casas, em quedas que poderiam ser evitadas em ambientes mais seguros. Visando a melhoria da qualidade de vida desta população, a Prefeitura de Araxá vai reformar banheiros de idosos em situação de vulnerabilidade social através do projeto Belo Banho. O benefício é voltado para a população mais carente, a partir de 60 anos e entre os critérios o beneficiário deve estar inscrito no CadÚnico, ter renda per capta de até um salário mínimo e o imóvel onde será feita a intervenção deve estar no nome do idoso beneficiado e ser de moradia do mesmo. (Correio de Araxá)

Transferência de pacientes

Por causa da interdição das principais vias de acesso de Pompéu e o Rio Pará transbordar na MG-164, em decorrência das chuvas, 17 pacientes que fariam hemodiálise em Bom Despacho foram transferidos de helicóptero da Polícia Militar para Martinho Campos. Segundo a assessoria da prefeitura, uma van saiu com os pacientes, uma técnica de enfermagem e o motorista, sentido Bom Despacho, quando se depararam o Rio Pará que transbordou na ponte localizada na MG-164. Em parceria com a Polícia Militar, um helicóptero foi acionado e transferiu os pacientes para Martinho Campos e, de lá, seguiram pela rodovia até o destino final. (Jornal Nova Imprensa – Formiga)

Cemig abre inscrições para estágio

Estarão abertas, a partir do próximo dia 19, as inscrições para o Programa de Estágio 2022 da Cemig. Ao todo, serão oferecidas 100 vagas, distribuídas entre nível superior e nível médio técnico. As inscrições vão até o dia 1º de fevereiro e devem ser feitas no site da Agência de Integração Empresa Escola (Agiel). O início do estágio está previsto para o mês de abril, com encerramento em dezembro. As vagas serão distribuídas entre os municípios de Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Suspensão de visitas

Em função das fortes chuvas que atingem Estado de Minas Gerais desde o fim de semana, um comunicado que informa a suspensão das visitas às cavernas do Parque Estadual de Ibitipoca foi publicado no site da instituição. O Instituto Estadual de Florestas, responsável pela gestão ambiental e a coordenação das unidades de conservação do parque para obter mais detalhes sobre a situação e aguarda a resposta. No site do parque, o comunicado destaca o risco de desplacamento e queda de blocos rochosos nas cavernas, no entanto, o agendamento de visitas continua disponível. O informativo também salienta que a lanchonete e o restaurante do parque continuam em funcionamento. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Procon fiscaliza testes

A equipe de fiscalização do Procon de Poços de Caldas deu início as visitas em farmácias e laboratórios para coletar as notas fiscais e os preços ofertados para testes de covid-19 e influenza. A ação visa coibir o aumento injustificado dos preços aos consumidores em razão da grande demanda pelo aumento da incidência dos casos positivos. Os estabelecimentos fiscalizados terão o prazo de 48 horas para encaminhar ao órgão as notas fiscais de compra dos testes dos meses de novembro de 2021 a janeiro de 2022. Caso seja constatado o aumento abusivo e injustificado no preço, o estabelecimento infrator pode sofrer sanções administrativas. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)