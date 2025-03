A formação territorial de Caratinga

Uma das principais características da formação de um município é ter seu território delimitado, ou seja, uma área onde seja estabelecido seus limites. Assim, o poder público poderá agir, dentro das suas prorrogativas e em benefício dos munícipes, sem gerar conflitos com povos vizinhos que pertencem a outros municípios.

Para compreendermos a formação territorial do município de Caratinga é preciso recorrer aos conhecimentos geográficos e históricos do processo de desmembramento do território de Mariana, que até o século XIX era considerada uma das principais cidades da Província Mineira.

Do território, inicialmente pertencente a Mariana, surgiram várias cidades, entre elas Ponte Nova, Manhuaçu e Caratinga.

Dentro deste processo de emancipação, constata-se que Ponte Nova foi elevado à categoria de vila, se desmembrado de Mariana pela Lei Provincial nº 827, de 11 de julho de 1857. Os atuais territórios de Manhuaçu e Caratinga ficaram incorporados ao território de Ponte Nova.

Manhuaçu, na época denominada São Simão, teve sua elevação à categoria de vila pela Lei Provincial nº 2.407, de 05 de novembro de 1877. Desmembrando-se de Ponte Nova. O atual território de Caratinga continuava anexado à Manhuaçu.

O município de Caratinga desmembrou-se de Manhuaçu pelo Decreto estadual nº 16, de 6 de fevereiro de 1890, assinado por Cesário Alvim, considerada como categoria de vila, com sede no povoado de São João de Caratinga. Pela data da emancipação política de Manhuaçu, percebe-se que Caratinga foi uma das primeiras cidades criadas após a Proclamação de República, que ocorreu em 1889. O povoado de São João de Caratinga, desde então tornou-se o núcleo urbano sede do município que acabará de surgir.

Portanto, oficialmente, em 6 de fevereiro de 1890, Caratinga foi reconhecida como Vila e conquistou sua independência político administrativa de Manhuaçu. Entretanto, somente em 1892, pela lei nº 23 de 24 de maio do mesmo ano é que Caratinga deixou a categoria de Vila passando à de Cidade.

Na ocasião foi formada a primeira composição da Câmara Municipal, pois na época não existia a figura do prefeito, sendo empossada em 7 de março de 1892, tendo como primeiro presidente Sinfrônio Fernandes. Devido à uma crise política, provenientes de embates partidários, em 1893 a Câmara Municipal passou a ser presidida por Coronel Joaquim José dos Santos Mestre, popularmente conhecido como Cel. Santos Mestre.

Passadas algumas décadas, mantendo a dinâmica territorial, alguns distritos pertencentes à Caratinga, buscaram suas emancipações, dando origem aos municípios que a circundam.

Walber Gonçalves de Souza é professor e escritor.