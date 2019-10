A FACE DO HOMEM-COBRA

PC prende homem que agiu em comércios de Caratinga

CARATINGA – Nos últimos dias, dois estabelecimentos comerciais de Caratinga foram arrombados. Os casos foram registrados na avenida Olegário Maciel e na travessa Santos Mestre. No primeiro, uma loja de cosméticos teve 2 mil reais furtados; mas no segundo, o alarme disparou e o autor fugiu. Todas essas ações foram gravadas pelo sistema de monitoramento e as imagens ganharam as redes sociais. Devido ao modus operandi, pois após adentrar no estabelecimento, ele rastejava, este indivíduo ganhou a alcunha de ‘homem-cobra’. Ontem um suspeito foi detido pela Polícia Civil. Ele diz se chamar Rogério Ferreira da Costa, 41 anos, natural de São Paulo. Como não portava documentos, a PC irá confirmar estes dados.

A delegada Tatiana Neves contou como a PC chegou até este indivíduo. “Conseguimos identificar através de investigação e denúncias recebidas”. Conforme Tatiana Neves, até o momento, ele teria agido em duas lojas. “Ele age sempre do mesmo jeito. Adentra na loja, rasteja para que o alarme não dispare ou a câmera não pegue sua imagem. Aí ele subtrai os objetos”, contou, ressaltando que além da identificação feita por populares, as imagens dos circuitos de monitoramento foram fundamentais para o trabalho da Polícia Civil. “Na verdade os vídeos divulgados pela imprensa nos auxiliaram de sobremaneira a identificá-lo, pois mostrava sua roupa e também as tatuagens”, complementou a delegada.

De acordo com a delegada Tatiana Neves, o indivíduo disse que se chama Rogério, é de São Paulo e que está em Caratinga há um mês. Ele disse ser usuário de crack e que os crimes são para sustentar o vício. “A Polícia Civil está tentando identificar efetivamente esse nome porque ele não usa documentos de identificação, é andarilho. A Polícia Civil está identificando criminalmente essa pessoa que se diz chamar Rogério”, disse a delegada.

A PC autorizou a divulgação da imagem do suspeito. Caso alguém mais tenha sido vítima desse indivíduo, deve procurar a delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência.

Conforme a delegada, ele vai responder por furto qualificado e furto qualificado de forma tentada. “Esta é mais uma resposta que aa Polícia Civil dá para a sociedade”, finalizou a delegada Tatiana Neves