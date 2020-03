A Europa que se dane. Seu lugar é no Rio de Janeiro

Quando chegou ao Flamengo, ainda dividia algumas opiniões, mas ele sempre esteve convicto de que o seu lugar era ali. Mal sabia o que estava reservado meses depois… Gabriel Barbosa, o Gabigol, sempre demonstrou vontade de vestir o Manto Rubro-Negro e a cada jogo mostra que nasceu pra isso. Foi o casamento perfeito. O camisa nove se tornou o símbolo deste Flamengo e além do que representa, entrega tudo o que esperam.

Aquele velho argumento de que não deu certo na Europa é muito fraco, levando em consideração a quantidade de jogadores que passaram pelo velho continente e não conseguiram se adaptar. Antes de fechar com o Flamengo, isso dificilmente era debatido. Gabriel é um jovem de 23 anos, cheio de talento e extremamente determinado. É difícil vê-lo sentindo algo durante os jogos, a não ser o faro de gols.

Ver crianças, não só torcedoras do Flamengo, fazendo o famoso gesto e tendo o atacante como um ídolo é algo que vale mais do que qualquer conquista. Essa identificação com o público infantil faz com que todos os comentários negativos vindos de adultos frustrados pelo clubismo não façam o menor sentido.

É difícil saber até onde o atacante vai, mas com certeza ele tem um pouco de noção do que representa em tão pouco tempo de vida. Colocar o nome na história de dois dos maiores clubes do país e do mundo, como Santos e Flamengo, é para poucos. Em um mundo onde está difícil buscar referências positivas, o jovem é um campeão também fora de campo.

Matheus Soares