Presídio de Caratinga inicia projeto de visitas virtuais com familiares de presos

CARATINGA – O presídio de Caratinga está executando um trabalho efetivo e diário de aproximação com os familiares, a fim de reduzir ao máximo os impactos do distanciamento social na prestação dos serviços de custódia e ressocialização. Uma dessas ações é o início do projeto “A Esperança Vem de Casa”, que permite a realização de visitas virtuais entre presos e seus familiares. A previsão da direção da unidade prisional é que o número de ligações do tipo dobre até o próximo mês.

Tudo acontece numa sala da unidade com equipamentos que foram distribuídos para todas as unidades prisionais pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Além das chamadas de vídeo, o local também é utilizado para realizações de audiência judiciais por meio de videoconferência, que começaram logo que o isolamento social foi decretado. Os familiares também podem entrar em contato com os presos por meio de ligações telefônicas e correspondências.

No momento, mais de 100 unidades prisionais em Minas já colocaram o projeto em prática. O objetivo é que todas elas possam oferecer mais este canal de comunicação entre familiares e custodiados durante este período.

A Sejusp ressalta, que a ação é momentânea e não substituirá as visitas convencionais, que serão retomadas tão logo a situação se normalize.

O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) adotou várias ações para prevenir e controlar a disseminação da covid-19 no ambiente prisional. A suspensão das visitas foi uma das medidas de controle adotada para diminuir a circulação de pessoas externas nas unidades prisionais, assim como a entrega, até então opcional, de kits suplementares contendo alimentos, remédios entre outros itens, para evitar a circulação de materiais contaminados. Destaca-se que esses itens continuam sendo fornecidos pelas unidades prisionais e recebidos, ainda, via Correios.