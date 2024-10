A Escola Feliciano Miguel Abdala está em festa

Dia 9 deste mês, a Escola Feliciano Miguel Abdala inaugurou a Biblioteca da escola e escolheu como patrono o escritor Hélio Soares do Amaral.

Foi um momento de muita alegria em que a cultura e a arte dominaram o ambiente.

A diretora da escola é Elaine de Lourdes Rodrigues Melo, e a professora que coordena os livros e a leitura é Maria Laurieves de Miranda (Laurinha). Elas e as professoras souberam organizar muito bem o evento e fazer daquela oportunidade um aprendizado marcante. Gostaria de lembrar que a diretora é amada por seus dons que a fazem conduzir a escola com carinho e zelo. Lembrar que a Laurinha é uma abnegada profissional que faz da Educação a meta de seus passos. Conheço de perto sua atuação que eleva a qualidade de ensino.

Depois de composta a mesa de autoridades e pessoas presentes, a diretora fez a abertura cumprimentando o Hélio e os alunos, ressaltando o motivo daquele evento.

A professora Laurinha conduziu os números artísticos, chamando alunos e alunas para as apresentações. Houve poemas, jograis, leituras destacando o homenageado.

Tive a honra de ser convidada e lá estive para aplaudir as apresentações e, de forma especial, o Hélio.

Muito justa a homenagem. Hélio, além de ser escritor, é professor, psicólogo, tradutor. Poliglota, domina o português, francês, inglês, latim russo e outros tantos idiomas. Dotado de uma invejável cultura, é considerado uma das pessoas mais sábias de Caratinga. Admiro suas obras e me encanto com seu estilo elegante e com a beleza que é revelada em suas páginas.

Idealista, depois de sua aposentadoria, voltou para Caratinga e fundou o Instituto Hélio Amaral, que é um verdadeiro monumento de cultura e arte, considerado um Cartão Postal de nossa terra.

O homenageado usou da palavra para agradecer a homenagem e responder perguntas dos alunos e professores sobre suas obras, suas viagens e sua caminhada de vida.

O momento final foi emocionante: O Hélio cortou a fita de abertura da biblioteca sob fortes aplausos. Adentramos o espaço em que o nome do Hélio figurava no alto e as prateleiras cheias de livros.

Parabenizo a escola por reconhecer um nome tão importante de nossa cidade, e aos alunos que souberam portar com respeito e alegria.

Que o livro continue sendo, na Escola Feliciano Miguel Abdala, um veículo de conhecimento e prazer. Que o nome do Hélio seja uma inspiração para formação do hábito de leitura nos alunos. Que o legado de tão nobre escritor sirva de exemplo e de orgulho para todos nós.

Marilene Godinho