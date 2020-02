A DONA DO PEDAÇO

Érica Fernandes trabalhou 15 anos no comércio e decidiu se arriscar na confeitaria artesanal

CARATINGA- Deixar um emprego estável para se arriscar abrindo seu próprio negócio em casa. Érica Fernandes Silva, moradora do Bairro Santa Cruz, decidiu dar um novo rumo à sua vida há um ano, quando deixou um serviço de 15 anos no comércio, para atuar no ramo de confeitaria.

O DIÁRIO DE CARATINGA foi conhecer esta história e acompanhou a confeiteira em mais um dia de trabalho, quando preparava uma encomenda. O bolo colorido, rico em detalhes, mostra toda a delicadeza por trás do resultado final. Érica contou o porquê decidiu partir para outro ramo e ainda projetou seus planos para o negócio.

O quadro de depressão fez com que Érica procurasse alguma atividade que gostasse e que pudesse lhe distrair. Ouvindo esta recomendação médica, ela logo teve a ideia de começar a fazer bolos. Mas, o que começou modesto, apenas para algumas pessoas, foi ganhando proporções. “Fui começando a fazer para amigo, para parente, que diziam: ‘Você cobra, eu faço’. Aí pensei, será que fica legal? Comecei. Foi naquela época do bolo de pote, fazia sucesso, como até hoje eu vendo e é meu carro chefe é”.

Somado a essa questão, os pais de Érica também ficaram doentes, o que reforçou que ela optasse por trabalhar em casa. “Também no final de 2018, minha mãe teve um problema de saúde e o meu pai também faleceu tem 15 dias, preferi largar o ramo e ficar só nesse. Já tinha que ficar uma pessoa, só minha irmã sozinha não consegue. E parece que foi Deus mesmo, meu pai teve um problema de câncer, precisou muito de mim e quando você trabalha em casa, não é que você trabalha pouco, trabalha muito, mas, pelo menos você está vendo a rotina da casa. Posso parar e fazer outras coisas”.

NASCE O ‘TIA MUH’

Assim nasceu a ‘Tia Muh- Confeitaria Artesanal’. O nome da marca é explicado por Érica. “Tenho duas sobrinhas de 24 e 22 anos, que desde crianças me chamavam de Tia Muh e até hoje é assim. E as crianças, os filhos das amigas, também chamam de Tia Muh. Pensei então, por que não? Marcou, é uma coisa mais família”.

E não é por trabalhar em casa, que o serviço acaba rápido. Para atender às encomendas, que exigem cuidado e capricho, são horas de dedicação. Além disso, também é preciso acompanhar a rotina familiar. “Tem vez que pego 7h e vou até meia-noite/1h, dias de muita festa são assim. Tem que entregar as encomendas, tudo na hora, direitinho, senão você perde também. Faço aqui na casa da minha mãe, tenho que conciliar toda uma rotina, meu filho já tem 21 anos, está um rapaz, mas, mesmo assim, para a mãe o filho não cresce”.

Para Érica, é como “matar um leão a cada dia”. Pessoas nascem todos os dias, casamentos acontecem com frequência aos finais de semana. E o consumo de doces é alto entre os brasileiros. São tantos temas e propostas, que ser criativo é um diferencial. “Um mês é bom, o outro não é. Mas, graças a Deus, a pessoa está alegre come, está triste come. Todos os anos, igual agora passou o Natal tenho que estar pensando na Páscoa; Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças… Cada mês tem uma coisinha, a pessoa celebra o seu aniversário que é tão gostoso. Tem que ter muita criatividade. Confeitaria é uma arte, se você não tiver criatividade, como vai passar isso? A pessoa fala que quer o bolo de um jeito, como essa semana me pediram um bolo neon e ficou lindo. Além do sabor tem que ser bonito aos olhos também. Meus produtos são mais artesanais, não gosto de coisa industrializada, gosto de fazer meu recheio e minha massa. Acho muito mais gostoso você fazer que comprar pronto”.

PROJETOS

A personagem de Juliana Paes na novela ‘A Dona do Pedaço’, serviu de inspiração e chamou atenção para muitas mulheres que decidiram investir no talento para a confeitaria. Érica brinca e consegue ver relação de sua história com o sucesso da trama. “Se você falar, já ficou rica? Não, não fiquei igual a Maria da Paz ainda não. Costumo falar que estou a Maria da Paz na versão pobre ainda (risos)”.

Érica afirma que com as encomendas tem conseguido um resultado satisfatório e que tem investido em capacitação, além de se atualizar sobre as tendências do ramo. “Você também tem gastos, tudo que você começa tem gastos, mas, para mim já está fazendo efeito. Só não precisar de trabalhar fora, estar conciliando, cobrindo as despesas, já está bom. Tem um ano só que coloquei isso com seriedade, lógico que quero conquistar mais clientes, essa era digital, Instagram, tudo isso manda muito, estou estudando isso. Tem que estudar muito, não é só fazer, tem que ver uma vídeo-aula, muitas vezes saio daqui e vou para Ipatinga, Manhuaçu assistir aula. É um aprendizado, buscar na internet algo para trazer, uma boleira bonita, uma decoração legal”.

Ousar em se arriscar é para poucos, mas, talvez seja o caminho para o sucesso, como ela acredita. “As pessoas falam: ‘Você é louca, 15 anos com uma renda boa que você tinha’. Mas, não dá. Você ser dona do seu próprio negócio é muito bom. Já teve mês que estava arrochado, que eu pensei em votar para o ramo, mas, agora eu penso que é só persistir. Estou começando, mas tenho um propósito que vou chegar nos meus objetivos”.

São muitos projetos e muita força de vontade. O que para muitos parece distante, para Érica Fernandes está a um passo de ser conquistado. “Quero ter meu próprio ateliê, mais pessoas para me ajudar porque se eu estou ganhando, porque não outra pessoa também? Minha irmã e minha mãe me ajudam, tenho uma menina também que me ajuda nas vendas. Com meu trabalho, quero conquistar outras coisas, outros bens materiais, um carro que eu não tenho; reformar a minha casa. Tudo com meu suor. Tenho esse plano, com meu dinheiro. Falo que daqui dois anos quero ter um carro e eu vou ter. Temos que ter persistência, não é fácil, você luta, quantas confeiteiras têm na cidade? Tem que acreditar, não ter preguiça, estudar muito para chegar lá”.

A ‘Tia Muh- Confeitaria Artesanal’ está localizada à Avenida Deputado Dênio Moreira de Carvalho, 847, Bairro Santa Cruz. Para encomendas de bolos de pote ou bolos confeitados para festas, contatos estão disponíveis pelo WhatsApp (33) 99153-4672 ou pelo Instagram @erica.fernandes.56481.