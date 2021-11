A despedida de Dr. Admardo

Amigos, familiares e populares destacam legado de médico e ex-prefeito de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE/CARATINGA– Ao longo do dia de ontem, amigos, familiares e populares se despediram do médico e ex-prefeito de Santa Bárbara do Leste, Admardo Raniere de Assis Cunha.

Dr. Admardo faleceu no final da tarde de quarta-feira (33), aos 55 anos, vítima de um mal súbito. Ele era casado com a vice-prefeita Elisabeth Leles e tinha quatro filhos

O velório aconteceu na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste. Dentre as homenagens, foram encaminhadas coroas de flores pela prefeitura, o Consórcio Cides-Leste e o deputado federal Mauro Lopes. Por volta de 17h, o cortejo seguiu para a cidade de Caratinga, para o sepultamento que ocorreu no Cemitério São João Batista.

Bastante emocionado, o tio de Admardo, Paulo Pereira Cunha, conversou com a reportagem e destacou que era muito próximo do sobrinho, que foi praticamente criado dentro de sua casa. “Vai fazer muita falta. Fica difícil até as palavras nesse momento. Todos que estão vindo aqui estão saindo realmente emocionados pela pessoa que meu sobrinho foi. Ele era realmente excelente. Não dá para acreditar, mas, infelizmente, é o ciclo da vida”.

Geraldo Muniz foi vereador à época em que Admardo foi prefeito de Santa Bárbara do Leste. Ele se recorda de como era a relação com o ex-prefeito. “Não temos nada a reclamar, ele fez seu nome na política e também como médico. Tínhamos uma boa relação Legislativo e Executivo e sem dúvida agora ficam as saudades”.

Populares também não conseguiram conter as lágrimas no momento da despedida. Gerson Martins fez questão de falar com a imprensa, no entanto, a voz ficou embargada. “O Dr. Admardo era um amigo, uma pessoa especial. Me desculpem, eu não consigo…”, disse ao pedir para que a entrevista fosse interrompida. A emoção falou mais alto.

Lázaro Fernandes, que também reside em Santa Bárbara do Leste, cumprimentou os familiares de Dr. Admardo e se sentou. Em silêncio, permaneceu por uns minutos cabisbaixo. Parecia não acreditar na dolorosa despedida. Ao avistar a reportagem, também quis dizer algumas palavras. “Dr. Admardo era um amigo pessoal. Acho que sua principal marca era que tratava as pessoas de igual para igual. Era realmente muito querido, muito bom médico. Um dia muito triste para todos nós”.

Jovelina Bernardino Santos afirma que ficam as lembranças e o legado. “Foi um homem que viveu para servir o povo, que às vezes até esquecia de cuidar de si mesmo. Um excelente médico, uma excelente pessoa, do povo, muito querido por Santa Bárbara do Leste e que nos deixa hoje”.

LUTO OFICIAL

A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste decretou luto oficial de três dias em virtude do falecimento de Dr. Admardo. Por meio de nota, a Prefeitura destacou: “Sempre contente, ele deixa para todos de Santa Bárbara do Leste uma linda lição: um homem não pode ser apenas um médico ou um político… ele deve ser antes de tudo, amigo do povo. A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste lamenta o falecimento do ilustre ex-prefeito e se solidariza com familiares e amigos”.