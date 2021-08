“A democracia do país não pode ser questionada da forma como vem sendo”, afirma Rodrigo Pacheco

BRASÍLIA – O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (Democratas-MG), afirmou, nesta quarta-feira (18), que a democracia brasileira não pode ser questionada sistematicamente e pregou o restabelecimento do diálogo entre os representantes dos Poderes para evitar o radicalismo. O presidente do Senado, que se encontrou com o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), alertou que a corrosão das relações institucionais, levada ao extremo, pode causar danos irreparáveis ao Estado Democrático de Direito.

“Concordamos que o radicalismo e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de derrotar a democracia. Portanto, nós precisamos evitar o radicalismo, evitar o extremismo e dar lugar ao diálogo que busca pacificar, que busque unir, não necessariamente concordar sempre, mas ter, sobretudo, esse respeito às divergências. Portanto, o ministro Luiz Fux se colocou muito propenso a essa ideia de restabelecer o diálogo, de novas reuniões serem marcadas, de discutirmos a consolidação da democracia e debatermos os temas que interessam a população brasileira”, ressaltou.

Segundo Rodrigo Pacheco, o intuito é que ocorra uma reunião entre todos os chefes de Poderes, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Assim, o senador mineiro considera ser possível identificar as divergências e buscar soluções em um ambiente democrático. “Nós precisamos de uma pauta propositiva, e o ambiente para isso é a democracia. E a democracia não pode ser aviltada, não pode ser questionada da forma como vem sendo questionada no país. Portanto, uma conversa importante, necessária e que eu considero que possa ser o reinício de uma relação positiva entre os Poderes”, frisou.