A crise de valores e a falta de princípios

2025 começou, e uma das poucas certezas que temos é a de que vivemos em uma sociedade em crise. A palavra “crise” tem sido usada para descrever diversos aspectos de nossa sociedade moderna: crises políticas, econômicas, sociais e éticas; todas elas têm sido nossas companheiras a muito tempo, e tudo indica que ainda irão perdurar por muitos e muitos anos, infelizmente.

Mas a raiz de todas essas crises parece ser uma só: a ausência de princípios sólidos. A integridade, um valor fundamental para o bom funcionamento de qualquer sistema, está cada vez mais rara nos dias atuais. A falta de retidão, honestidade e compromisso com a verdade está destruindo todas as estruturas da sociedade, criando um ambiente onde o individualismo e o egoísmo imperam. O que vemos hoje é uma sociedade onde a busca por vantagem pessoal supera qualquer preocupação com o bem comum. O desejo por poder e sucesso imediato, mesmo às custas dos outros, tornou-se a ordem vigente.

Nesse contexto, os sistemas políticos e econômicos colapsam, porque são conduzidos por pessoas que se corrompem, e a corrupção, por sua vez, gera as grandes crises que sempre ouvimos falar. A crise econômica, por exemplo, muitas vezes é o resultado de desvios de recursos, esquemas fraudulentos e a manipulação de leis para favorecer alguns poucos em detrimento da maioria.

Essa falta de princípios morais reflete a ausência de uma base ética clara e estável. A sociedade moderna, movida por valores relativistas e a falta de um compromisso com a integridade, acaba sendo vulnerável a crises constantes. E isso afeta todas as esferas: desde a política e a economia até as relações interpessoais.

Se quisermos mudar essa realidade que tem afetado toda a nossa sociedade, precisamos, urgentemente, voltar a valorizar a integridade e os princípios morais. Sem uma ética forte e princípios sólidos, nenhum sistema, por mais bem planejado que seja, poderá funcionar de forma justa. A crise que enfrentamos é, antes de tudo, uma crise de integridade, de caráter. A solução não está apenas em reformas políticas ou econômicas, mas em um retorno aos valores que sustentam uma sociedade saudável, como a integridade, a justiça e a verdade.