A conquista do vice-campeonato mineiro de Tiro Esportivo

Wilson Moura obteve pontuação que lhe rendeu a segunda colocação, no ranking geral, na modalidade de Pistola Olímpica de Ar

DA REDAÇÃO – No último final de semana foi realizada a final do Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo. O evento aconteceu na cidade de Santa Luzia. Wilson Moura, apoiado pelo Bolsa Atleta de Caratinga, conquistou o 1º lugar na etapa final, obtendo pontuação que lhe rendeu o vice-campeonato, no ranking geral, na modalidade de Pistola Olímpica de Ar.

O Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo é organizado pela Federação Mineira de Tiro Esportivo e nessa final contou com mais de 500 inscrições de inúmeros atletas do estado, em diversas modalidades do tiro.

Moura também é um dos favoritos no cenário nacional, está em terceiro lugar no Ranking Geral do Campeonato Brasileiro, na categoria C. Agora ele se prepara para a final do Brasileiro, que será realizada no final do mês de novembro, no Centro Olímpico do Rio de Janeiro.