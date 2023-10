A cobrança de pedágio na região se iniciará no prazo de 10 dias

Foi publicada no Diário Oficial da União, desta segunda-feira, 16 de outubro, a autorização para a Concessionária EcoRioMinas começar a cobrar pedágio em suas novas praças. A cobrança será iniciada em 10 dias após a expedição do ato autorizativo.

A autorização de cobranças de pedágio são para as praças: P6 – Itaguaí/RJ (km 112,5); P9 – Leopoldina/MG (km 784,3); P10 – Laranjal/MG (km 724,02); P12 – São João do Manhaçu/MG (km 610,9); P13 – Santa Bárbara do Leste (km 551,8); P14 – Inhapim/MG (km 488,7); e P15 – Engenheiro Caldas/MG (km 433,6), do trecho concedido da BR-116/465/493/RJ/MG, explorado pela EcoRioMinas Concessionária de Rodovias S/A.

Na tabela de Tarifa Básica de Pedágio consta os valores

Para a categoria 1 de veículos, de R$ 10,10 (dez reais e dez centavos) na Praça de Pedágio P6 – Itaguaí/RJ;

de R$ 13,30 (treze reais e trinta centavos) na Praça de Pedágio P9 – Leopoldina/MG;

de R$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos) na Praça de Pedágio P10 – Laranjal/MG;

de R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos) na Praça de Pedágio P12 – São João do Manhaçu/MG;

de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) na Praça de Pedágio P13 – Santa Bárbara do Leste/MG;

de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos) na Praça de Pedágio P14 – Inhapim/MG;

e de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) na Praça de Pedágio P15 – Engenheiro Caldas/MG.