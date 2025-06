A Caixinha Mágica continua seu passeio

A Escola Municipal “Glorinha Rocha Abelha” recebeu com muito carinho meu livro Caixinha Mágica. Fui acolhida com sorrisos e abraços.

Ao chegar à Escola, gostei de ver a ornamentação do pátio, cheio de bandeirolas da festa junina colocadas com arte. A diretora Flávia Alves Azevedo, com um sorriso muito simpático me acolheu e falou da alegria de me ver ali em sua escola. Logo depois, ela colocou os alunos nas cadeiras que enchiam o recinto. As professoras com muita delicadeza, me abraçaram desejando que o nosso encontro fosse feliz.

Conversei com os alunos sobre os benefícios da leitura, cantei e declamei poemas de meus livros. Uma aluna, Isis Soares Silva Dornelas, também declamou um poema meu. Falou tão bonito que mereceu aplausos de todos. E o que me encantou, também, foi o silêncio da garotada que soube ouvir e participar de tudo com alegria.

Uma escola como essa eleva a educação de nossa terra. Tudo muito bem preparado enchendo de entusiasmo os alunos que gostaram de ser fotografados ao receberem o autógrafo.

Meu agradecimento vai para a diretora que me recebeu com tanta amizade. Também às professoras eu envio o meu muito obrigada. E aos alunos, eu deixo o meu carinho esperando que o livro agrade e que seja incentivo para eles continuarem lendo. Que Deus abençoe a Escola e todos os funcionários. Que esse educandário continue sendo um exemplo na conquista do conhecimento.

Marilene Godinho