“A beleza está nos olhos de quem vê”, diz a modelo fotográfica Jamila Lopes Galvão

CARATINGA – Aos 28 anos, Jamila Lopes Galvão, esbanja beleza, e faz o maior sucesso na frente das lentes de uma câmera. Modelo fotográfica, Jamila descobriu há pouco tempo que fazer o registro de sua imagem a ajudaria a combater a baixa autoestima e a timidez.

A jovem participou do programa “Conectados com Marcy Lopes” e contou quando começou a gostar de ser fotografada, o que considera um hobby.

Quando surgiu a sua vontade de ser modelo fotográfica, alguém te orientou ou você percebeu que nasceu bonita e decidiu aproveitar?

Na verdade eu sempre tive baixa autoestima, e uma vez eu fui à psicóloga, e ela disse que eu precisava me amar mais, me olhar no espelho e me valorizar. Então ela me deu a ideia de tirar umas fotos, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Fiz as fotos e foi daí que descobri que amava fazer isso. Então comecei a tirar foto, fui gostando e sempre queria estar tirando mais. Vi que era isso mesmo que eu gostava e queria. Depois que comecei fazer as fotos, comecei a postar, aí uma loja me chamou. A dona dessa loja foi a motivadora mesmo, ela disse que eu mandava bem, para começar a trabalhar na área, aí comecei a dedicar mais.

Você está há pouco tempo nas mídias sociais, e tem crescido o número de seguidores. O mundo digital de atrai?

Está sendo uma experiência incrível, porque sou muito tímida, sou extremamente tímida, e a fotografia tem me ajudado, porque vou tirar as fotos, e aí preciso interagir com a pessoa que está me fotografando, e com o público também. Então me ajudou bastante, e tem sido algo que eu estou gostando muito.

Quem te inspira no momento das fotos?

Eu fico salvando um monte de fotos, daí as que gosto tento fazer parecidas.

O que você sente quando está mostrando seu trabalho e percebe que está crescendo?

Então, eu fico muito feliz porque é uma superação pra mim, tudo isso é uma superação, não é algo que eu trabalho mesmo. Trabalho em outro setor, mas isso tem me ajudado muito, me faz muito feliz, é algo que virou meu hobby mesmo, toda folga que tenho é o que gosto de fazer.

Você fez curso de modelo?

Sim, fiz um cursinho de modelo em Ipatinga, para me interagir mais no momento que estiver sendo fotografada.

Hoje a internet nos ajuda a ser conhecidas e nos dá a chance de mostrar nossos talentos. Você acredita que as mulheres do interior estão tendo mais oportunidades?

Acho muito bacana a internet estar abrindo várias portas pra todo mundo, não importa o jeito que está começando. E é muito bacana porque antigamente as pessoas tinham que sair do interior pra tentar a vida na cidade grande, e agora não, você tendo um celular em casa é uma oportunidade imensa para mostrar o que sabe fazer, então acho muito incrível o mundo digital.

Deixe uma dica para as meninas que sonham ter a carreira de modelo.

Não ter medo. Falo isso pra mim mesma, porque o medo às vezes paralisa, você que tem que correr atrás, lutar, porque a beleza está nos olhos de quem vê. Então se algumas vezes você fizer alguma coisa e achar que vai dar errado, saiba também que tem gente assistindo e se inspirando em você.

Você já ouviu alguém na rua comentar tipo: “que mulher bonita, hein?

Então, já tiveram vários elogios, mas não é sempre. Talvez as pessoas também nem falam, mas por eu ter autoestima bem baixa, às vezes penso que falam para me agradar, mas eu fico muito feliz, sempre tem alguém que fala.

PING-PONG

Internet: Carlinhos Maia

Futuro: Casa própria

Presente: Deus

Inspiração: Minha Mãe

