A ARTE DO CONHECIMENTO

Alunos da EE Padre Dionísio Homem de Faria conquistam premiações na 10º FECITEC 2024

DA REDAÇÃO – A Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria (EEPDHF), em Bom Jesus do Galho, se destacou na 10º FECITEC – Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada no campus Florestal da Universidade Federal de Viçosa (UFV), no final de outubro. Com a participação de 120 projetos pré-selecionados, a escola conquistou o terceiro e o quinto lugares na classificação geral, além de receber dois importantes prêmios: bolsas de iniciação científica do CNPq, que serão de grande valor para o avanço das pesquisas dos alunos.

Conforme a direção da escola, a premiação não apenas reflete a dedicação dos estudantes da EEPDHF, mas também o trabalho árduo dos professores que orientam as pesquisas. “Entre os responsáveis pelo sucesso dos alunos, destacam-se os professores Guilherme José Pereira e Mateus Cantele Xavier Dutra, cuja orientação técnica e apoio fundamental foram essenciais para o desempenho dos estudantes na feira”.

Para o aluno do 3º ano do ensino médio, Renan Maestre Souza Ferreira, a FECITEC foi uma experiência muito legal, “pois todo o contato com o público e com a universidade foi de suma importância para o meu desenvolvimento e a melhora da minha interação com pessoas. Ver pessoas com o mesmo objetivo apresentando trabalhos magníficos e o público interessado nos projetos é muito bom, traz uma gratidão enorme saber que seu trabalho não foi em vão”.

A FECITEC

A FECITEC é um dos maiores eventos acadêmicos de ciência e tecnologia do estado, serve como palco para que jovens pesquisadores mostrem suas ideias e projetos, e a participação de alunos da EEPDHF com ótimos resultados reforça a qualidade do ensino oferecido pela escola. As bolsas de iniciação científica do CNPq são um incentivo importante para que os alunos continuem desenvolvendo suas pesquisas e ampliando seus horizontes acadêmicos.

“O sucesso na FECITEC é mais uma prova do compromisso da escola com a formação integral dos estudantes, estimulando o pensamento crítico, a inovação e a pesquisa científica. Com esse excelente resultado, a escola reafirma seu papel de referência na educação pública e segue preparando seus alunos para os desafios e oportunidades no campo da ciência e da tecnologia”, destaca a direção da Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria.