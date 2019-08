A ambição do Flamengo pela Libertadores tem que passar pelos títulos nacionais

O Flamengo e sua imensa torcida vivem momentos de expectativa no que se diz a conquistas. Fora de campo o clube se reergueu, a diretoria botou ordem na casa e preparou o terreno para grandes coisas. Desde 2013 a torcida vive a expectativa por um título de expressão e a cada ano que chega, espera que o clube conquiste algo. A realidade, porém, é diferente e mais complexa. Atualmente, o Flamengo é o clube mais poderoso do país. Poderoso, no caso, na estrutura e na capacidade de montar um time vencedor.

O que falta é entender que enquanto não vier um título nacional, uma Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, não dá pra ter uma perspectiva de até onde o clube pode chegar numa Libertadores. Claro, o time é muito talentoso, a diretoria reforçou o elenco pensando nisso, mas um clube que não é campeão há seis anos precisa lutar por tudo que disputa.

Em 81, ano mágico para o clube, a Libertadores foi conquistada. O Mundial, diante do Liverpool, foi um passeio. Não é loucura sonhar com este momento novamente. O clube se planeja para voltar aos momentos de glória. O Flamengo é um dos melhores times do continente e precisa aliar o talento com a experiência de seus jogadores e saber administrar a pressão que vem de fora. Claro que a Libertadores não é algo impossível, com os jogadores que tem. Mas é preciso garantir as taças no país. Nos últimos anos o Flamengo perdeu títulos por detalhes.

No Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos, ficou no quase ao perder pontos cruciais até ser ultrapassado por uma equipe que aproveitou as oportunidades e levou a melhor. Torneios longos dão a impressão de que pode errar e recuperar, mas acontece que lá na frente todo ponto perdido faz falta.

Independente do rumo que o time tomar, vai precisar encarar cada jogo como uma decisão, sabendo que pode sempre ir além.

Uma coisa é certa: quando o Flamengo voltar a se acostumar em ser campeão, não vai mais parar. Cada vez faturando mais, os reforços serão ainda melhores e o clube vai se fortalecer.

Matheus Soares