A Ação da Mídia na Sociedade

Se existe algo que têm tido enorme peso para as mudanças que vêm ocorrendo em nossa sociedade, tal coisa têm sido a falta de princípios demonstrada por uma grande parte da população.

A falta de princípios individuais firmes demonstrada pelas pessoas individualmente se reflete em uma escala maior, levando a sociedade toda a ser vista como uma sociedade sem princípios fixos, sem padrões que norteiam suas atitudes, a não ser seu próprio egoísmo, totalmente inundada em seu modelo de princípios instáveis, que não prevalecem, que não se firmam, estabelecendo uma situação onde tudo é mutável, inconstante, onde nada é feito para durar, caracterizando assim àquilo que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman chamou de “Modernidade Líquida”; caracterizada por uma sociedade sem padrões duráveis e princípios fixos e uniformes, onde tudo é inconstante e, assim como o líquido, se molda segundo a forma do recipiente no qual se encontra. Perdeu-se a característica sólida e durável das coisas, hoje, tudo é passível de sofrer mudanças e transformações, à todo e qualquer instante.

Infelizmente, em nosso mundo atual, os moldes do “recipiente” do qual a nossa sociedade sempre toma a forma são estabelecidos pela mídia, que dá a sociedade a forma que lhe agrada, sempre levando o povo para onde ela quer, sem encontrar nenhuma resistência por parte da grande maioria. As pessoas que compõem nossa sociedade atual, pela falta de princípios individuais fortes, sem ter uma “forma” que é somente sua, por lhes faltarem o conhecimento necessário, incapazes de se manterem resistentes em sua individualidade, têm aderido às formas estipuladas por outros, tendo na grande mídia sua maior representação.

Diante disso vemos uma enorme luta sendo travada em vários níveis e instâncias da sociedade contra a manipulação e a implantação de valores e princípios, no mínimo, questionáveis, que são apresentados por parte da mídia. E são tais valores midiáticos que as pessoas de nossa sociedade vêm assimilando sem perceber, são por tais valores que elas se guiam, valores corruptos e corruptíveis desde o início, onde o dinheiro e o poder falam mais alto que a moral, a ética, os bons princípios e a verdade.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP – Instituto Cristão de Pesquisas -; Vencedor do Prêmio Marilene Godinho de Literatura, em 2016, na categoria Contos; e em 2017, na categoria Crônicas; e segundo lugar em 2018, também na categoria Crônicas; Coautor dos livros “Além da Palavra”, (Volumes II, e III), “Caratinga 170 Anos: Múltiplos Olhares”, e da revista “Prosa e Verso” – Volume I -)

(São Sebastião do Anta – MG)

