PAINEL 22-12-2018

Homenagem

O DIÁRIO homenageia, mas também é homenageado. No dia 15 de dezembro a diretora presidente da empresa Voga Comunicação, Veronici Maria da Silva Leite de Mattos, empresa que administra o DIÁRIO DE CARATINGA, recebeu homenagem em Teófilo Otoni, a medalha comemorativa do centenário de nascimento de Dom Quirino Adolfo Schmitz, instituída pela Academia de Letras de Teófilo Otoni e Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. O jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa fez a entrega e nós do DIÁRIO agradecemos a virtuosa Academia por essa justa homenagem a nossa diretora. O nosso muito obrigado.

Marcelo Robocop

O destaque da Cultura de 2018, Marcelo Robocop agradeceu a lembrança de seu nome à redação do DIÁRIO. “Nossa, quanta honra. Mega feliz por isso. 2018 fechando da melhor forma possível. Agradeça aí a todos por mim, pois vocês do Diário foram os únicos meio de comunicação impresso que me apoiaram desde quando comecei, a vocês o meu muito obrigado”.

Professor Walber

O professor Walber Gonçalves, que já foi destaque no DIÁRIO na Literatura no ano de 2016, enviou uma mensagem em referência a homenagem a Noé Comemorável Neto como professor destaque do DIÁRIO. “Bom dia!! Gostaria de parabenizar a equipe do DC pela escolha do Professor Noé, como destaque do ano. Super merecido. Realmente ele é um professor nota 10! Um abraço!!”.

Agradecimento

Noé Comemorável Neto, professor Destaque de 2018, também nos enviou os seus agradecimentos: “Com grande alegria recebi tão distinta homenagem vinda do DC. A felicidade de ver meu nome em um lugar onde já esteve profissionais do mais alto nível, como o estimado professor José Lacerda com quem tanto aprendi nesta jornada, muito me envaidece. Não sei se sou digno de tamanha homenagem, mas me sinto na responsabilidade aqui de representar uma classe que tanto luta pelo desenvolvimento deste país. Tenho por certo que amo o que faço e que faço com alegria todos os dias, pois é um trabalho de semeadura constante, para que brotem ramos e futuramente teremos frutos. Exalto a alegria de ter a oportunidade de publicar no Diário de Caratinga meus textos, retratos simples de um mundo moderno, fazendo deste jornal uma sala de aula reflexiva para tantos leitores. Faltam-me palavras, mas me sobra alegria e gratidão. À toda a equipe e aos leitores do Diário de Caratinga, deixo meu abraço e votos de paz no ano vindouro, certos de que aumentaram minha responsabilidade como professor”.

Ronaldo José da PC

O inspetor Ronaldo José, escolhido como destaque do DIÁRIO da Polícia Civil de Caratinga, recebeu mais de 180 mensagens de congratulação em seu Facebook. Dentre elas destacamos uma enviada por Cristóvão Colombo Cunha, que comentou: “valeu Ronaldo, essa notícia não me surpreendeu, pois o seu caráter sempre transmitiu para as pessoas que te rodeiam um comportamento exemplar de um homem sério e cumpridor de seus deveres… Parabéns pelo reconhecimento de todos aqueles que te indicaram para tal homenagem…Deus te abençoe sempre”.

Delegada Regional

A delegada regional Luzinete Maria de Sá também manifestou seu parabéns ao inspetor Ronaldo: “Muito justo este reconhecimento!!! Você dia após dia demonstra todo seu comprometimento com a população de Caratinga e região. Apesar de todas as dificuldades que assola nosso estado, você supera …. Parabéns…”

Alfredo Loures do PT

O presidente do PT caratinguense também manifestou nas redes sociais a respeito da homenagem a Ronaldo José: “Parabéns amigo e irmão, DEUS continue abençoando sua árdua e bela missão, com as conquistas que sempre mereceu junto de seus colegas e todos que lhes são caros. Abraços”.

Personalidade do Ano

A revista Time, relevante publicação norte-americana, divulgou na terça-feira (11/12), as escolhas a respeito da personalidade do ano de 2018. Os vencedores foram os jornalistas assassinados durante o ano ou que estão em clara situação de risco. A figura mundialmente conhecida que representa a escolha é o jornalista saudita Jamal Khashoggi. O DIÁRIO acompanha o sentimento da revista Time. Agora, ainda mais quando a revista traz o tema da difícil e árdua profissão de jornalista. No dia a dia a pressão de trazer a você leitor os acontecimentos de nossa região. Algumas reportagens desagradando autoridades, personalidades e até patrocinadores. Foram em 2018 nada menos que 280 edições de um total de 6.866 edições nos 23 anos deste jornal. Nada se compara na mídia regional o feito, o trabalho e a coragem de nossos jornalistas, que representado pelo jornalista saudita Jamal Khashoggi, hoje todos somos vítimas como ele, e dividimos seu destaque como personalidade do ano na revista Time. Que viva o jornalismo sério e comprometido. Desejamos a você leitor que sempre acreditou em nosso trabalho, um feliz natal e 2019 repleto de boas notícias.