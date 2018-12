Motociclista cita problemática do trânsito: “Falta de respeito e correria em excesso”

CARATINGA- De acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), divulgado em julho deste ano, em todo o país, foram contabilizadas 26,4 milhões de motos, uma frota 3,44% maior do que a registrada em abril do ano passado. A proporção é de uma moto para 7,86 habitantes.

A região que lidera essa proporção é o Nordeste, onde a frota de motos chega a 7,49 milhões contra 6,67 milhões de carros. No Norte, são 2,49 milhões de motos contra 1,67 milhão de automóveis. No Acre, todas as cidades têm mais motos do que carros. No Maranhão e no Pará, 99% das cidades seguem essa configuração. Em Pedreiro, no Ceará, quase 54% da população têm moto, seguido de Tocantinópolis (TO) e Água Branca, com 53,07% e 49,34%, respectivamente.

De acordo com a CNM, o aumento expressivo de motos no país pode ser explicado devido à “facilidade do crédito, ao baixo preço das prestações deste tipo de veículo, aos incentivos e isenções do governo federal ao mercado, além da deficiência do transporte público”. Outro fator apontado pelo CNM são os congestionamentos e complicações do trânsito que incentivaram a população a investirem em motos para se locomoverem em menor tempo e com o custo reduzido em relação ao consumo de combustível dos carros.0

Em Caratinga, não é diferente e o número de motocicletas é crescente. Quem também optou por esse meio de transporte é Diego Kennedy Moura, 26 anos, cabeleireiro. “Prefiro a motocicleta como meio de transporte por ser mais prático, mais rápido e mais fácil de encontrar estacionamento. As vagas não são suficientes em Caratinga, é horrível, às vezes precisa estacionar bem longe de onde vai. É complicadíssimo e quando acha, na maioria das vezes tem um carro estacionado no lugar da moto. É muito ruim, poucas vagas para grande quantidade de motos em Caratinga”.

O motociclista ainda faz questão de ressaltar a importância da conduta responsável nas ruas. “Todos precisam usar o trânsito de forma segura, respeitando todos. Muitos pedestres entram na frente de carros e motos, entram na faixa de pedestre repentinamente e não esperam o veículo parar”.

Questionado sobre o maior problema no trânsito em Caratinga, Diego destaca a “falta de respeito e a correria em excesso”. “A questão da falta de estacionamento também é um grande problema”, finaliza.