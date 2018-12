Do Brasil para Moçambique

Projeto de digitalização no processo de mineração confere prêmio Werner von Siemens – categoria Customer First, para Chemtech!

Esse prêmio reflete o sucesso no desenvolvimento e aplicação da solução GPV-M para a mineradora Vale, fruto de muita dedicação e excelência em soluções digitais, no qual se insere como gerente de TI, o caratinguense João Camilo Lelis Costa, engenheiro de controle e automação.

O projeto foi escolhido entre 96 inscritos, de todas as unidades de negócio da Siemens Brasil.

O evento de premiação, realizado no último dia 13, no auditório do Centro Brasileiro Britânico, no bairro Pinheiros em São Paulo, contou com a participação de toda a diretoria da Siemens do Brasil, além do grande anfitrião, André Clark, Presidente e CEO da Siemens do Brasil.

Como nota de agradecimento, o Gerente de TI da Siemens/Chemtech e responsável pelos projetos de Digitalização para a Vale, João Camilo Lelis Costa enfatizou: “Fico muito honrado com o prêmio, principalmente por termos concorrido com projetos extraordinários. Tenho muito orgulho de fazer parte de uma equipe fantástica como essa! É inacreditável a capacidade de entrega (em ambos sentidos) dessa equipe! Parabéns à Equipe GPV-M!”