Indiana inaugura quinta farmácia em Caratinga

Amplo e moderno espaço está situado à Praça Cesário Alvim

CARATINGA- Há mais de 80 anos no mercado, a rede de Farmácias Indiana é considerada uma das maiores empresas do ramo farmacêutico do país. Nascida no nordeste Mineiro na cidade Teófilo Otoni, conta com mais de três mil colaboradores espalhados em inúmeras filias e segue em ritmo de expansão também em Caratinga.

A quinta loja foi inaugurada na manhã de ontem, no coração da cidade, a Praça Cesário Alvim. A solenidade contou com a presença de parceiros, fornecedores, empresários e amigos da Família Matta, que comanda a empresa desde 1958. A benção das instalações foi feita por dom Emanuel Messias de Oliveira.

“É o louvor a Deus pela graça de mais uma farmácia na cidade, de mais um serviço prestado à comunidade de Caratinga. O trabalho é uma obra de caridade. É importante acolher a todos que aqui comparecem com o máximo de respeito”, citou o bispo, antes de aspergir o público e o espaço.

Humberto Luiz Salustiano Costa fez uma homenagem aos proprietários, enalteceu o crescimento da organização farmacêutica e disse que falar sobre a trajetória da Indiana é uma verdadeira viagem ao tempo. “Gente da terra da gente, gente dos nossos encantos, gente dos nossos amores. Difícil de imaginar tão vertiginoso crescimento daquela modesta organização farmacêutica, do tempo em que os medicamentos em sua grande maioria eram manipulados, não havia essa gama enorme de produtos farmacêuticos. Tudo foi modificando, tendo a Indiana procurado evoluir, acompanhando o progresso, que passou a experimentar também o comércio farmacêutico”.

Sô Humberto ainda fez questão de ressaltar o crescimento contínuo e sustentável da empresa, com o trabalho desenvolvido pela família Matta. “Hoje a Família Indiana passou a ser uma referência pelo ramo de sua atividade, dedicando-se com empenho a esse tipo de empreendimento, do qual tem se destacado pela competência e extraordinária visão empresarial herdada dos seus antepassados. É como cidadão teofilotonense, que viu praticamente nascer e que está tendo o privilégio e a honra de ver crescer e prosperar aquela Indiana de minha infância, que aqui me apresento para congratular-me com todos aqueles que hoje celebram essa inauguração. Caratinga muito se alegra e está festiva com esse acontecimento. Vida longa é o que almejamos à Indiana, cujos diretores jamais deixaram de reconhecer o verdadeiro potencial do nosso comércio”.

A NOVA LOJA

Além dos medicamentos, a nova loja Indiana conta com diversos setores para melhor atender ao público, como linha capilar, cirúrgicos/hospitalar, brinquedos, cuidados com bebê e materiais de limpeza; e inova com bomboniere e espaço para produtos Diet e Light.

De acordo com o diretor, Alexandre Matta, o amplo e moderno espaço vem de encontro às expectativas do cidadão caratinguense. “Para nós é uma alegria grande inaugurar uma loja emblemática como essa, um ponto importante de Caratinga, a praça principal da cidade com uma esquina maravilhosa. Nós sempre passávamos aqui, namorávamos esse ponto e quando é para dar certo, Deus ajuda. Aconteceu que conseguimos esse ponto fantástico, uma forma de agradecer a cidade, aos caratinguenses, pela preferência que têm dado à Indiana nesses 11 anos. De lá para cá é sucesso, graças a Deus, com uma equipe maravilhosa e devido ao trabalho de toda essa turma, aguerrida, com os valores da Indiana, respeitando nossa missão. É a farmácia preferida da cidade e de toda a região, ficamos muito satisfeitos, aqui fizemos grandes amigos”.

O empresário ainda enfatizou uma equipe preparada e comprometida com a missão da Indiana: ‘Fornecer produtos e serviços farmacêuticos confiáveis, com excelência no atendimento, em um ambiente adequado e agradável’. “Foram bem selecionados, num grupo muito grande de candidatos, pelo mérito, estão de parabéns por estarem aqui hoje conosco, pelo treinamento que foi dado, todo mundo pronto para prestar para a população de Caratinga e região o melhor atendimento possível. Para realmente surpreender nosso cliente, trabalhar com respeito com o cliente, com a indústria farmacêutica e com o médico, que é nosso gerador de demanda. Desejo a toda nossa equipe o maior sucesso, que Deus abençoe cada atendimento e cada passo dentro dessa loja”.

O novo espaço está situado à Praça Cesário Alvim, 56, Centro.