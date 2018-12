Jovem morre baleado ao confrontar policial militar

CARATINGA – O jovem Itamar Batista Pereira, 22 anos, morreu baleado na tarde de ontem ao confrontar um policial militar durante uma abordagem na rua José Onofre Rodrigues, bairro Esperança.

Segundo major Márcio, a Polícia Militar recebeu informações que um cidadão estaria efetuando disparos de arma de fogo em via pública. “Já conhecíamos esse cidadão, pois ele tem passagens por crimes como homicídio e tentativas de homicídio, inclusive uma recente, no mês passado. Ele saiu do sistema prisional há pouco tempo”, informou major Márcio.

O oficial explicou que guarnição da PM foi averiguar a denúncia. “Ao averiguar na residência onde ele morava, em dado momento, ele veio a fugir e deparou com os policiais militares que cercavam o local. Ao deparar, segundo informações, ele se atracou com o policial, e chegou a efetuar coronhadas contra esse policial, que ficou ferido e foi encaminhado ao médico. Durante esse período que ele estava atracado com o militar, o policial veio a efetuar um disparo de arma de fogo”.

Major Márcio informou que Itamar foi socorrido imediatamente, “mas infelizmente veio a óbito. Nós estamos fazendo o serviço de praxe, o registro do boletim de ocorrência, ouvindo testemunhas e assim fazer o encaminhamento para a justiça militar”.

Segundo o oficial, os procedimentos administrativos e judiciários já estão sendo tomados.