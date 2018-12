PAINEL 19-12-2018

Presidente

O vereador Ronaldo da Milla agradeceu ontem, durante a última reunião da Câmara deste ano, pelo trabalho do presidente Valtinho. Segundo Ronaldo, o presidente teve um mandato de muita lisura e honestidade à frente da presidência da Casa.

Transporte

O vereador Mauro disse que recentemente algumas pessoas de Caratinga foram levadas para fazer cirurgias em outras cidades, mas o transporte teria sido em “veículos terríveis, em péssimas condições”.

Repasse

O vereador Rominho comentou a matéria feita pelo DIÁRIO, trazendo a entrevista do advogado Douglas do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, afirmando que há legalidade para fazer o repasse do dinheiro em caixa da Câmara para aquela unidade de saúde. Rominho lamentou não terem conseguido esse ano fazer esse repasse. O vereador Helinho também usou a matéria deste jornal para afirmar que o repasse deveria ter sido feito.

Helinho Noel

O vereador Helinho usou um gorro de papai Noel na última reunião do ano da Câmara para chamar atenção em sua fala em relação ao hospital. “Estou me sentindo incapaz, mas não perco a esperança, vou continuar lutando para salvar o hospital, tenho certeza que não é enxugar gelo como foi dito pelo executivo, mas sim estancar lágrimas e sangue do povo carente que está batendo na porta do hospital”.

Carta

O vereador Mauro entregou uma carta ao vereador Helinho dizendo que apenas o papai Noel poderia resolver. A carta escrita pelo vereador Mauro dizia o seguinte: “queria para o ano que vem políticos gestores comprometidos com as causas dos menos favorecidos”.

Cadê o dinheiro?

Segundo o vereador Rominho, há pouco mais de um ano foi passado pela Câmara R$ 600 mil para que o hospital realizasse vários procedimentos de saúde, porém apenas R$ 34 mil teriam sido repassados pelo executivo. Alguns vereadores estão questionando onde foi parar esse dinheiro.

Café

A produção de café para a safra de 2018 é de 61,7 milhões de sacas beneficiadas, um crescimento de 37% em relação ao ano anterior. Esta é a maior colheita registrada na série histórica do grão, superando em cerca de 10 milhões de sacas o melhor desempenho registrado em 2016. O dado consta no 4º Levantamento da Safra 2018, divulgado ontem, pela Companhia Nacional de Abastecimento.

Dinheiro do Hospital

A assessoria jurídica do hospital, através de Douglas Freitas, comentou ao DIÁRIO que a instituição tem condições de receber verbas da Prefeitura de Caratinga. O prefeito Dr. Welington que também é bacharel em Direito, por outro lado afirma que só teria condições de repasse de verbas para o Hospital através de compra de serviços e na hora de pagar o hospital teria que apresentar certidões adequadas para o pagamento dos serviços. Neste duelo de informações fica o impasse!!!

Fernando Pimentel

Com apenas 12 dias ao fim de seu mandato, Fernando Pimentel deixará o governo de Minas com o título de pior governador da recente história mineira. O governador eleito Romeu Zema já anunciou algumas distorções do atual governo, como o fato do Ipsemg ter aumentado o número de conselheiros de dezenas para centenas. Conselheiros estes levantados que não moram nem no estado de Minas Gerais, segundo Zema. Será que é fake news? Vamos aguardar a posse do novo governador.

Fernando Pimentel II

Em 2015 quando assumiu o governo do Estado de Minas, Fernando Pimentel era esperança para vários setores do funcionalismo, dentre eles a educação e segurança pública, ledo engano. Pelo visto, o que se viu foi o inchaço da folha, imobilismo administrativo, atraso de pagamento e uma derrota eleitoral jamais vista de um governador à reeleição. Se for o desgaste do PT, acreditamos que não, foi do próprio Pimentel.

Michel Temer

Por outro lado, o presidente Michel Temer que teve seu pedaço de mandato todo atacado e boicotado, deixa o país em situação econômica mais confortável, diga-se passagem, e com menos “senão” que o governador de Minas. Enfrentou a greve dos caminhoneiros, abaixou os combustíveis, reformas menores e conseguirá entregar a faixa ao próximo presidente com menos desgaste. Para muitos, Temer realizou sua missão de promover uma transição leve do país da esquerda para direita, sem traumas.

Destaques do Ano

E o DIÁRIO não para com as homenagens de final de ano. Já foram nove os homenageados. Sargento Sanches (Polícia Militar), Ana Laura (Esporte), Paulinho (Vereador), pastor Eliseu da Assembleia de Deus (Religioso), Pedro Lomar (Secretariado Municipal), Daniel Dornelas (Literatura), Humberto Luiz (Jornalismo). Saturnino Nunes Braga (Agronegócio) e Luiz Henrique Bitencourt (Maçonaria).

Errata

Na edição de ontem, o DIÁRIO anunciou Saturnino Nunes Braga como destaque do Agronegócio. No entanto, Saturnino não é um dos diretores do Sicoob Credcooper, como dito por esta coluna, mas coordenador do Conselho Fiscal, outro papel de grande importância dentro da cooperativa.

Destaque do Serviço Público

Vários nomes já desfilaram nas colunas do DIÁRIO como destaque do funcionalismo público, dentre eles, o turismólogo Ramon Carvalho Reis (servidor municipal, 2014), Silvio Santos Ramos (servidor municipal, 2015), Arilson Oliveira de Carvalho (servidor federal, chefe do cartório eleitoral, 2016), Robson Carlindo Santana Paes Loures (servidor federal, supervisor regional do Dnit, 2017). Em 2018 a escolhida pelo DIÁRIO é uma servidora estadual, Cinthya Calili Rezende Lima.

Cinthya Calili Rezende Lima

Cinthya é casada com Fabrício Rezende e mãe de Lucca Calili e Ananda Calili. Ela é destaque na prestação de serviços públicos. Em fevereiro de 2019, se completarão 25 anos de seu ingresso no Fórum Desembargador Faria e Sousa como escrivã, onde já deu sua contribuição na 1ª Vara Cível, Juizado Especial, Contadoria; e, atualmente, na 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Caratinga. Cinthya atua com eficiência como gerente de Secretaria, desenvolvendo importante papel para os resultados expressivos da Vara, que é de titularidade do magistrado Consuelo Silveira Neto.

Destaque da Justiça

Na Justiça, nomes como dos magistrados Alexandre Ferreira, José Antônio Cordeiro, Júlio Ferreira Andrade, Marco Aurélio Abrantes, Consuelo Silveira Neto, Anderson Fábio Nogueira Alves e do promotor de justiça Igor Provinciali já foram homenageados. Mas neste ano, o escolhido é o promotor de justiça Oziel Bastos de Amorim.

Oziel Bastos de Amorim

Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Caratinga é o destaque 2018. Zelar pelo conjunto de bens, direitos e valores que pertencem a todos, ou seja, o patrimônio público e social, é uma das mais relevantes funções do Ministério Público. Nesse sentido, o promotor Oziel tem cumprido seu papel de maneira exitosa, garantindo a defesa do patrimônio público na Cidade das Palmeiras. Parabéns a Justiça caratinguense, parabéns a promotoria e em especial a família de Oziel por emprestar este talento a sociedade caratinguense.

Destaque da Polícia Civil

Na PC, grandes nomes já foram destacados pelo DIÁRIO, tais como Dagmar Calais (2013), Whesley Adriano (2014), Marcio Bernardo Pacheco (2015), Almir Lugon (2016), Afrânio Marcos (2017) e em 2018 numa disputa acirrada de votos, o destaque é o inspetor Ronaldo José da Silva.

Ronaldo José da Silva

Ronaldo, que fará 22 anos de Polícia Civil em abril do próximo ano, é natural de Bom Jesus do Galho, casado com Andrea Villela Silva e tem duas filhas Larissa e Andressa. O inspetor Ronaldo, com sua simplicidade e conhecimento do setor, é querido entre amigos, que manifestaram apoio a indicação do nome. Parabéns Ronaldo e sua bela família, parabéns à família da Polícia Civil, pois em 2018 o destaque do DIÁRIO é o inspetor Ronaldo José da Silva.

Repercussão

“Fiquei muito feliz com a escolha do ilustre Irmão Luiz Henrique Bitencourt, deputado estadual da Poderosa Assembleia Legislativa do Grande Oriente do Brasil e membro da nossa Loja Mãe – Caratinga Livre – como “Destaque da Maçonaria” pelo jornal Diário de Caratinga. Luiz Henrique é um maçom atuante, uma pessoa de fino trato e daqueles irmãos com os quais você pode contar sempre. Parabéns ao Luiz Henrique e obrigado ao Diário de Caratinga por destacar a nossa Ordem, anualmente, além de ser sempre um espaço aberto à divulgação de nossas atividades”, disse Eugênio Maria Gomes, Mestre Instalado da A.R.L.S. Obreiros de Caratinga.

Repercussão II

Eugênio Maria Gomes, que também é Diretor Geral da Unec TV, comentou ainda a escolha do destaque do jornalismo. “Com alegria lemos a notícia da escolha do nome do jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa, como “Destaque da Imprensa 2018”. Humberto Luiz é um baluarte da boa comunicação, um exemplo seguido por todos que labutam na área, com ética, respeito e compromisso com a notícia. A homenagem ao “Sô Humberto” é, também, uma homenagem a todos os profissionais do Rádio, do jornal impresso e da Televisão”.

Repercussão III

Sobre a escolha de Humberto Luiz Salustiano Costa, Cláudia Rihan Martins, assessora da diretoria do Sistema Caratinga de Comunicação, nos envio o seguinte ofício: