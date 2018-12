Encerramento do Concurso de Qualidade dos Cafés de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (15) aconteceu o encerramento do I Concurso de Qualidade dos Cafés de Santa Bárbara do Leste, que contou com a participação de 27 produtores dos diversos córregos do município.

Após as avaliações técnicas promovidas com as amostras de café disponibilizadas pelos produtores, foram conhecidos os campeões:

1º Lugar: Wenison de Faria Lopes (representado pelo pai, Miguel Belizário)

2º Lugar: Ademar Cassimiro

3º Lugar: Sérgio Valente da Silva (representado pelo filho Victor Crisóstomo)

Segundo o extensionista da EMATER, Antônio Mantovani, o campeão do Concurso Municipal, Wenison de Faria Lopes, foi também o campeão do Concurso Regional de Qualidade dos Cafés, ficando à frente de outros 106 competidores na Categoria Café Natural. Além disso, segundo o extensionista, o café produzido por Wenison foi considerado um dos 50 melhores cafés de Minas Gerais.

Para a prefeita Wilma Pereira, a realização do Concurso representou uma grande vitória para Santa Bárbara do Leste, graças ao empenho de todos os colaboradores e a ampla participação dos produtores. A prefeita parabenizou a todos os participantes, que mostraram um pouco das riquezas de Santa Bárbara, através do café, que é a base da economia do município.

O evento foi prestigiado pelo ex-secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, Pedro Leitão, que parabenizou a prefeita Wilma Pereira por sempre apoiar o homem do campo e investir no desenvolvimento da agricultura local.

Para premiar os vencedores, a organização do Concurso contou com o apoio e parceria dos seguintes representantes do comércio local: Nova Safra Comércio de Café, Paulistana Modas, Sicoob Credcooper, TM Fertilizantes, e Agritec.

Para o próximo ano, a expectativa dos organizadores é de que um número ainda maior de produtores de café participe do Concurso.

Assessoria de Comunicação