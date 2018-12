Colaboradores da FUNEC encerram 2018 com festejos, homenagens e atividades esportivas

CARATINGA – O dia 15 (sábado) começou com um café da manhã para forrar o estômago de quem ia jogar futebol e peteca. Em seguida, shows, homenagens e um almoço. Essa foi a programação do “Somos Mais FUNEC – O Encontro”, uma confraternização para fechar com chave de ouro o ano de 2018 entre os colaboradores da Fundação Educacional de Caratinga. O evento aconteceu na Unidade 2, localizada no Bairro das Graças e reuniu equipes de todas as mantidas: CASU Hospital Irmã Denise, Escola Professor Jairo Grossi e Centro Universitário.

“É uma oportunidade de união e também troca de experiências. Para nós é muito importante porque consideramos todos não só como funcionários, mas como colegas, como colaboradores que têm feito um trabalho com muito amor e carinho”, afirma o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva.

Além das atividades festivas, também foi realizada a apresentação do Projeto Inova FUNEC, que acontece anualmente com o objetivo de incentivar novas ideias e aprimorar os serviços prestados por cada setor da instituição. Os premiados este ano foram da recepção do CASU, com a iniciativa “Mãos Que Cuidam”.

A equipe também foi homenageada no evento como funcionários destaque da FUNEC, sob a coordenação de Cleidiele Barbosa Cesário. “A nossa ideia para o Inova foi criar uma brinquedoteca para as crianças que chegarem ao CASU e uma sala de espera mais aconchegante para os pacientes, acompanhantes e visitantes. Isso mostra um pouco do carinho que temos com todos que são atendidos”, explica Cleidiele.

Vários outros colaboradores também se destacaram e receberam presentes. Dentre eles, o cinegrafista da UNEC TV, Wanderley Otoni, e duas funcionárias da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão: Sílvia Araújo e a guarda-mirim Kelly Vitória Costa. “Essa homenagem significa muito para mim porque é uma oportunidade que tive de trabalhar na FUNEC através da Funcime. Meu sonho era trabalhar nesse lugar. Estou muito feliz, é um gesto pequeno, mas que representa muito para quem recebe”, considera Kelly.