Suspeitos de tráfico detidos no Salatiel

CARATINGA– Em uma ação realizada na tarde desta segunda-feira (17), a Polícia Militar prendeu Antônio Francisco Mariano Júnior, 25 anos; Luiz Felipe dos Santos, 21; Magno Anastácio de Lana, 22; e Vinícius Souza dos Santos, 20. Segundo a PM, os quatro jovens são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada na travessa José Ataíde de Oliveira, bairro Salatiel. Os militares apreenderam entorpecentes, um revólver calibre 38 e munições.

Os militares faziam patrulhamento, quando viram um grupo de pessoas em atitude suspeita. Foi feita a abordagem e uma cápsula com cocaína foi encontrada ao lado de um dos suspeitos. Em seguida, os militares fizeram busca pessoal e encontraram 135 reais com Magno. Com Luiz Felipe, os policiais apreenderam 130 reais. Já com Antônio, foram recolhidos 450 reais. Segundo a PM, nenhum dos envolvidos soube precisar a origem do dinheiro.

Os policiais fizeram varredura e apreenderam nove tabletes de maconha e onze buchas da mesma droga, 34 pedras de crack e sete munições calibre 22. Em continuidade às diligências, os militares foram até a casa de um dos suspeitos, onde apreenderam um revólver calibre 38 municiado com quatro cartuchos intactos e uma sacola contendo cápsulas com cocaína.

Todos os envolvidos foram detidos e conduzidos para delegacia de Polícia Civil.