OPERAÇÃO “LARGARDO ÀS TRAÇAS”

Polícia Civil prende suspeito de assassinato. O crime chamou atenção pelos requintes de crueldade

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou na manhã de ontem a operação “Largado às Traças” que resultou no cumprimento de prisão preventiva de Gabriel Túlio Santos Assis Luiz, 22 anos, suspeito do homicídio de Juliano de Paula Rodrigues, 22, ocorrido no dia 11 de setembro de 2018, na região de Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga. Segundo as investigações, a vítima estaria tendo um caso com a namorada do suspeito e, no dia do crime ele foi atraído até um lugar onde foi amarrado, torturado e obrigado a cantar músicas sertanejas para Gabriel, dentre elas “Largado às Traças”, que originou o nome dessa operação da PC.

INVESTIGAÇÕES

De acordo com o delegado Rodrigo Cavassoni, a PC concluiu o inquérito e ficou apurado que Gabriel foi o autor, sendo preso em Ipaba onde reside. “Tudo começou quando Gabriel descobriu que a namorada dele estava tendo um caso com a vítima, que despertou sua ira e desejo de vingança. Para tanto, Gabriel aliciou quatro menores e no dia do crime se passou pela namorada através das redes sociais para atrair Juliano até o local próximo ao crime, onde os menores também foram e se esconderam”.

Ainda de acordo com o delegado, assim que a vítima chegou de moto ao trevo da Lagoa Bonita, onde os adolescentes já estavam escondidos no meio do mato, Juliano desconfiou que poderia ser uma emboscada e tentou fugir. Nesse momento Gabriel derrubou a vítima, os menores saíram do meio do mato, conseguiram dominá-lo e colocaram um saco plástico em sua cabeça e o jogaram dentro do carro do Gabriel. “Neste trajeto Juliano sofreu fortes pressões psicológicas, agressões físicas, utilizaram braçadeiras de plástico para amarrar seus pés e mãos, e nesse trajeto pelo fato dele ser um cantor de igreja o obrigaram a cantar músicas sertanejas e uma delas foi ‘Largado às Traças’. Chegando ao local tiraram Juliano do veículo e passaram a agredi-lo. Nesse momento Gabriel deu um ‘mata-leão’ no pescoço de Juliano, que desmaiou. Gabriel desferiu um golpe de faca em Juliano que acordou e passou a gritar por socorro, implorar pela vida, mas os menores passaram a revezar os golpes de faca, com a mesma faca foram dando vários golpes, gerando múltiplas lesões na vítima”, contou o delegado.

“Não contentes com toda ação criminosa e pretendendo ocultar elementos que comprovariam o crime, jogaram gasolina na vítima e atearam fogo”, acrescentou o delegado.

Durante as investigações foi possível recuperar o capacete da vítima, a faca utilizada no crime e o isqueiro para atear fogo no corpo de Juliano.

O delegado Cavassoni disse que Gabriel confirma a ação, mas tenta culpar os adolescentes pela morte, dizendo que queria apenas dar um susto em Juliano, mas se excederam. “Porém as investigações mostraram que não, Gabriel planejou e executou o crime. O Gabriel responde por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver. Foi um crime bem cruel, que demonstrou total desprezo pela vida humana e logo depois do crime retornaram pra Ipaba e foram pra uma pizzaria, como se nada tivesse acontecido”, finalizou Cavassoni.