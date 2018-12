Caratinga homenageou craques

Costumamos criticar a falta de memória do brasileiro quando o assunto é reconhecimento. O Esporte Clube Caratinga pelo segundo ano consecutivo fez diferente. Mais uma vez por iniciativa do técnico da categoria de bases “Nil” e do coordenador José Antônio, o encerramento do ano no Dragão foi também para homenagear o passado. Craques históricos que vestiram a gloriosa camisa rubro-negra, voltaram a vesti-la na manhã deste domingo (16) num jogo festa que reuniu em campo grande parte dos 101 anos de história do clube. Alguns, sem condições de desfilar em campo o antigo talento, ficaram na resenha carregada de história até depois do delicioso almoço servido no Palácio de Cristal: Juarez, Guilhermino, Pina, Jorginho Mexidinho, Waldir, Messias, Nortinho, Ribas, Fifi, Paulinho, Hugo, Fidélis, Eninho, Ivanzinho, Geraldo Bicudo, Nivaldo, Beraldo, Moacir, Ari, Zezé. Todos, eternos ídolos do Esporte Clube Caratinga. Tive mais uma vez a honra de ser convidado para cerimoniar o evento. Eu, que tive o prazer de ver vários deles jogando, só posso agradecer aos organizadores pelo convite, e parabenizar o presidente do clube Joel Soares e toda a sua diretoria pelo apoio dado a essa justa homenagem a quem tanto fez pelo clube.

Futebol amador: Paixão sem explicação

O título do Santa Cruz, o terceiro de sua curta história, é incontestável. Dono da melhor campanha na primeira fase, venceu no primeiro jogo e empatou o segundo como ótimo time do Esplanada. A torcida do Gorila fez a festa merecidamente. Entretanto, a derrota também não apaga o brilho da torcida esplanadense que mais uma vez deu show nas arquibancadas ao longo de toda a competição. Quem é apaixonado por futebol amador, fica emocionado ao ver duas torcidas lotando e vibrando com seus times. O torcedor é a verdadeira razão do futebol. Sem ele nada faria sentido.

Aqueles que torceram contra a realização do certame, que tentaram desmerecer os participantes chamando o campeonato de “Copa de Bairros”, como se isso fosse algum demérito, aqueles que gastaram tempo em redes sociais atacando os organizadores do Grupo Gestor, não irão admitir, mas, tenho certeza que ficaram decepcionados ao ver a arquibancada do Dr. Maninho lotada por pessoas que realmente amam o futebol amador. Parabéns ao Grupo que se uniu para promover a competição mais importante do nosso futebol.

Hora de planejar

América, Atlético e Cruzeiro terão trabalho para planejar a temporada 2019. Afinal, com a nova regra de distribuição das cotas de TV, não vai dar mais para adiantar a “grana” como a grande maioria faz há algum tempo. A gestão financeira irá precisar ser ainda mais equilibrada. Talvez por isso, Galo e Raposa que irão ter uma temporada mais cheia que a do Coelho, estão trazendo jogadores que não irão comprometer a folha de pagamento. Sem falar que alguns estão abrindo mão de alguns medalhões.

