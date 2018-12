TRÊS VEZES SANTA CRUZ

Gorila vence Esplanada e conquista o Super Regional

CARATINGA – O domingo (16) de sol forte, também foi de fortes emoções no futebol amador. O estádio Dr. Maninho ficou lotado para o último e decisivo jogo entre Santa Cruz e Esplanada valendo o título do Super Campeonato Regional 2018. O Gorila entrou em campo precisando de um empate para conquistar seu terceiro título. Do lado esplanadense, só uma vitória interessava para forçar a decisão por pênaltis. Quando a bola rolou, como era esperado, o alviverde tentou ser mais agressivo e tirar a vantagem do tricolor. Mesmo com o forte calor da tarde de horário de verão, o ritmo era bem forte. O Esplanada criou mais que o Santa Cruz na etapa inicial. Porém, o goleiro William mais uma vez estava em tarde inspirada. O primeiro tempo terminou mesmo com placar em branco.

O segundo tempo começou com alguma sombra no gramado e uma mudança do time verde. Fabrício Tristão, colocou Juninho no lugar de Iago Buiú. A mudança surtiu efeito logo aos dois minutos, Juninho se aproveitou da falha de marcação na defesa do Gorila e tocou para o fundo das redes do goleiro William. O gol alviverde incendiou a enorme torcida Onda Verde que lotava o lado direito das arquibancadas. Era o resultado que forcaria os pênaltis. Porém, o Santa Cruz não queria saber dessa história e tratou de correr atrás do empate. O empate chegou aos 21 minutos da etapa complementar; Cluber Júnior cobrou escanteio na pequena área, o goleiro Goiaba não saiu do gol, a defesa não cortou, o zagueiro Raí subiu mais alto que Daniel e cabeceou longe do alcance do goleiro esplanadense para empatar o jogo em 1 a 1. A taça mudava de mãos mais uma vez, o resultado era tudo que o Gorila precisava para comemorar o título. O Esplanada foi valente e chegou a criar outras oportunidades para passar à frente no placar mais uma vez. Mas, quando não faltava pontaria, o goleiro William se destacava embaixo das traves do Santa Cruz. Para a alegria da torcida tricolor, o placar não mudou novamente, ao apito final do árbitro Ricardo Satler, o ‘Alemão’, a torcida do Gorila soltou o grito de tricampeão.

Esplanada: Goiaba, Iago Buiú (Juninho), Daniel, Cabecinha (Jaiderson), Paulinho Maclarem (Rodriguinho), Denilson, Testa (Kaká), Gil, Márcio Gabriel, Michelzinho, Thiago Viggiano. Técnico: Fabrício Tristão

Santa Cruz: William, Marco Aurélio (Felipe Canibal), Wilson, Raí, Edson, Rominho, Cássio, Hercules (Caeca), Juliano, Xandinho, Cleuber Jr. Técnico: Dedéu.

Arbitragem: Ricardo Satler “Alemão” foi o central, auxiliado por Edson Sá e Edalmo Chaves, um trio experiente para uma decisão entre dois grandes rivais. Alemão soube controlar a partida com autoridade, não deu ouvido para as reclamações exageradas dos dois bancos, e principalmente acompanhou os lances de perto. Teve ótima atuação. Uma arbitragem a altura de uma grande festa para coroar o sucesso do certame.

Rogério Silva