Suspeito preso e cápsulas com cocaína apreendidas no Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Em uma operação realizada na noite deste domingo (16), a Polícia Militar prendeu Wesley Correa Oliveira, 23 anos. Ele é suspeito de ligação com o tráfico de drogas. Durante a operação, realizada na rua Sebastiana Maria de Jesus, bairro Nossa Senhora Aparecida, os militares recolheram 37 cápsulas com cocaína.

A PM recebeu denúncia anônima que um indivíduo estaria traficando drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, mais precisamente na ‘antiga lavoura’. O denunciante passou as características do suspeito e sua maneira de agir, relatando que ele pegava as drogas na lavoura e entregava aos usuários.

Diante da denúncia, os militares fizeram monitoramento e viram quando o indivíduo pegava o entorpecente e passava aos usuários. Nesse momento não foi possível a abordagem devido a topografia do terreno. Os militares solicitaram apoio e outra guarnição conseguiu abordar Wesley, sendo encontrados 10 reais. Em seguida, os policiais fizeram varredura e encontraram uma sacola contendo 37 cápsulas com cocaína. Também foi apreendida uma sacola com diversas cápsulas comumente usadas para embalar droga.

O suspeito foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.