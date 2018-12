PAINEL 15-12-2018

Política

Ontem, o prefeito de Caratinga recebeu em plenária na Câmara, o deputado federal Eros Biondini. Os elogios e agradecimentos ao deputado federal não foram poupados pelo prefeito, que agradeceu o apoio do deputado em angariar recursos para promover estrutura de acesso a construção de 400 casas populares na cidade de Caratinga. Dois meses após as eleições e após reeleito Eros Biondini surpreendeu a cidade, afirmando que o que move seu envolvimento com Caratinga não são as eleições e os votos recebidos, mas sua vida missionária de ajudar.

Política II

O prefeito Welington Moreira se manifestou a respeito dos escassos recursos. Ele ressaltou os quase 28 milhões que o Estado de Minas Gerais deve ao município de Caratinga ao apropriar recursos constitucionais e que só conseguiu manter o equilíbrio orçamentário dos cofres da prefeitura por ter tomado decisões necessárias, porém penosas e desgastantes para isso.

Política III

Sobre a suspensão de alguns serviços do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, o prefeito de Caratinga enfatizou estar disposto a juntar esforços para correr atrás de recursos para salvar o Hospital. Welington enfatizou que infelizmente a situação do hospital é de UTI, gerado pelas gestões anteriores, que permitiram fazer da instituição um verdadeiro cabide de emprego trazendo a consequências hoje insanáveis, com enorme passivo trabalhista.

Ronaldo da Milla

O vereador Ronaldo da Milla, que vem fazendo um trabalho destacado em seu mandato de vereador, foi a ponte política entre o deputado federal Eros Biondini e o prefeito de Caratinga. Pelo que se vê, mesmo no grupo de oposição política ao atual governo, Ronaldo demonstra que irá ter postura republicana, de fazer para município e para pessoas, longe das picuinhas políticas.

Destaques do Ano

O DIÁRIO vem recebendo de nossos leitores os ‘parabéns’ pelos quatro primeiros destaques de 2018. O vereador Cleider parabenizou a escolha de Paulo Barbosa Marques e enalteceu a “simplicidade” de Paulinho de Dom Lara como característica importante, que o fez chegar à presidência da mesa diretora e destaque do setor escolhido pelo DIÁRIO.

Destaque do Ano II

O Sargento Sanches da Polícia Militar é só alegria!!! Com os colegas de corporação congratulando o merecido destaque recebido pelo DIÁRIO. Nas redes sociais ‘bombou’ o nome de Sanches, que recebeu vários adjetivos.

Destaque do Anos III

Já no meio religioso também foi grande as manifestação de alegria ao citar o nome do pastor Eliseu como destaque do DIARIO. O pastor Geraldo Campos, da Igreja Visão do Reino, comentou ser justa homenagem. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Caratinga, Leonardo Sathler, também elogiou a escolha.

Destaque do Ano IV

Já sobre ciclista Ana Laura Oliveira, o DIÁRIO recebeu os parabéns pela homenagem à esportista pelo ex-secretário de esporte de Caratinga, Clayton Rocha. Clayton, que além de ter sido destaque no DIÁRIO, é um de nossos consultores de esportes e fez o comentário “Realmente é a melhor escolha”, enfatizou.

Destaque V

E dando prosseguimento ao rol de celebridades de Caratinga, o quinto setor a ser escolhido é o de secretariado municipal. Nomes como Manuel de Almeida (2013 – Procuradoria), Lívia Maria de Siqueira Fernandes (2014 – Desenvolvimento Social), Raquel Carvalho (2015 – Saúde) e Dr. Giovani Correa da Silva (2017 – Saúde) já foram agraciados. Neste ano, o destaque dos secretários municipais é o secretário de Fazenda Pedro Lomar.

Pedro Lomar

Pedro já estava nos bastidores da política municipal, mas pouco conhecido pelo público. Entrou discreto no governo, mas a gestão pública municipal financeira vem crescendo em arrecadações, enfrentando as diversidades das políticas públicas e as subtrações de repasses e mesmo assim mantendo as contas públicas em dia e já com 13º salário do funcionalismo municipal pago. Os elogios ao discreto secretário vem crescendo, mesmo sendo ele avesso aos holofotes. Parabéns Pedro, está no rol dos destaques do DIÁRIO.

Literatura

O destaque da Literatura no ano passado foi o professor Eugênio Maria Gomes. Esse ano, a equipe do DIÁRIO escolheu o estudante Daniel Dornelas, de 16 anos. Daniel se notabiliza pelos contos, crônicas e resenhas literárias. No ‘Antologia Fantásticos, lançado em outubro deste ano, dedicou seu texto ao irmão Davi, que é portador de paralisia cerebral e recentemente foi diagnosticado com Síndrome de Rasmussen. Daniel é talento novo e com potencial de integrar os grandes nomes de escritores da santa terrinha.