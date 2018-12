PM cumpre mandado e buchas de maconha são apreendidas em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – A Polícia Militar realizou na tarde desta quinta-feira (13) operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel situado à rua João Antônio da Silva, bairro Valter Garcia, em Vargem Alegre. A ação resultou na apreensão de 14 buchas de maconha, quatro pedras de crack, 60 reais e um caderno com anotações sobre o tráfico. Uma jovem, 20 anos, foi detida.

De acordo com a PM, a guarnição foi até a casa onde reside um casal. Acompanhados por testemunhas, os militares foram atendidos pela jovem que mora nesta residência, pois o seu companheiro não se encontrava no local. Durante as buscas, uma bucha de maconha e 60 reais foram localizados no bolso de uma bermuda que estava sobre a mesa. Um caderno com diversas anotações de valores e nomes de usuários de drogas ilícitas também foi recolhido.

De acordo com a PM, na residência havia várias sacolas plásticas com odor semelhante à maconha, “contudo há um pasto nos fundos da residência bastante vasto, não sendo possível localizar mais nenhuma material ilícito”.

Os militares tinham informações que o casal agiria junto de um jovem que reside na mesma rua. Então, os policiais foram até a casa desse suspeito, sendo recebidos pelos pais. O rapaz não se encontrava no imóvel. Após autorização, os militares vasculharam a residência e encontraram 13 buchas de maconha e quatro pedras de crack.

A jovem foi detida e conduzido para delegacia de Polícia Civil, junto do material apreendido. Os outros dois suspeitos não tinham sido detidos até o final dessa edição