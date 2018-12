Portelinha e Juventus decidem o campeonato da Associação Desportiva da Antena

CARATINGA – Hoje é dia de decisão do campeonato promovido pela Associação Desportiva da Antena (ADA). Portelinha e Juventus se enfrentam na manhã de hoje, no campo do Morro da Antena.

Na preliminar, prevista para as 8h30, Benfica e ADA disputam o terceiro lugar, Portelinha e Juventus entram em campo logo em seguida. “Estamos convidando todos os amantes do futebol para que prestigiem os jogos. Além do caráter esportivo, esse campeonato também serviu para integrar a comunidade”, ressalta a organização.