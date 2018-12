Ana Laura comemora ano vitorioso no ciclismo

Escolhida destaque do Esporte pelo DIÁRIO, atleta faz balanço de competições e planos para 2019

CARATINGA- A ciclista Ana Laura Oliveira de Moraes fez grande sucesso no ano de 2018. Foram várias medalhas e pódios conquistados esse ano ao lado dos pais Soraya Soares Oliveira de Moraes e Gustavo Vilela de Moraes, além do irmão Gustavo Vilela de Moraes Júnior.

Praticando ciclismo desde os sete anos de idade, aos 14 anos ela já acumula quase 200 medalhas. Atleta do mountain bike, onde defende o time Raiza Goulão, provou ser uma ótima atleta de estrada nos Jogos Escolares da Juventude. Por lá, ela conquistou três medalhas de ouro e repercutiu na imprensa nacional.

Ana Laura foi apontada como Destaque Nacional e recebeu da Secretaria de Estado de Esportes, na última quarta-feira (12), o Prêmio do Esporte Mineiro 2018. Foram homenageados atletas, personalidades, autoridades e membros da sociedade civil que, em 2018, alcançaram resultados expressivos ou contribuíram com o fomento e a visibilidade do esporte mineiro. O DIÁRIO DE CARATINGA também reconhece este talento e escolheu Ana Laura como destaque do Esporte 2018.

Em entrevista ao DIÁRIO, Ana Laura faz um balanço do vitorioso ano de 2018 e planos para 2019.

2018 foi de grandes conquistas. Que balanço você faz desse ano?

Para mim foi maravilhoso! Treinei bastante e esperava ter bons resultados, mas alguns me surpreenderam e me deixaram muito feliz.

Como uma atleta de alto nível, sabemos que o patrocínio é fundamental. Como tem sido os apoios que têm recebido e a busca por novos patrocinadores?

Realmente o patrocínio é muito importante para um atleta, ainda mais no Ciclismo, porque os custos são bem altos. É bem difícil arrumar patrocínio, mas tenho a Frical e a Tsn que posso contar com eles sempre.

Recentemente, você recebeu uma homenagem do Governo do Estado e também foi escolhida como destaque do Esporte pela equipe do DIÁRIO. Como foi receber esse reconhecimento?

Fiquei bastante feliz e lisonjeada.

Pelos resultados que tem conquistado, você vislumbra disputar uma Olimpíada?

Sim, esse é o meu sonho!

Qual seu planejamento para 2019?

Seguir focada para ter um grande ano de várias conquistas.