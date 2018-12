Agente penitenciário fica ferido em acidente na ‘Serra dos Bias’

CARATINGA – Um grave acidente por registrado no início da manhã de ontem na Serra dos Bias, estrada de acesso ao presídio de Caratinga. Uma pessoa ficou ferida.

O agente penitenciário Victor Hugo Cata Preta seguia para o trabalho em sua moto, quando em uma curva, deparou com um caminhão parado. Victor não conseguiu parar a tempo de evitar a colisão na parte traseira do caminhão.

O agente sofreu fratura nos dois cotovelos e um corte no queixo, sendo levado para a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros Militares. Ele terá que passar por cirurgia.

O motorista do caminhão Anderson Garcia disse que seguia sentido ao presídio quando parou para dar uma informação. Ele não ficou ferido.

A Polícia Militar esteve no local e constatou que as documentações dos dois veículos estavam em dia. As causas do acidente serão apuradas.