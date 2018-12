Sicoob Credcooper e parceiros premiam melhores cafés da região de Caratinga

Concurso de Qualidade do Café selecionou amostras de café natural e cereja descascada

CARATINGA- A cerimônia de premiação e encerramento do concurso de Qualidade do Café da Região de Caratinga aconteceu na tarde de ontem, no Sindicato dos Produtores Rurais. Trata-se de uma parceria do Sicoob Credcooper com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater), Certifica Minas Café e Região das Matas de Minas. Foram selecionados os seis melhores cafés nas categorias café natural e cereja descascada. Também foram homenageadas mulheres produtoras e empreendedoras,

Compuseram a mesa principal do evento, o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, Kdner Andrade Valadares; o secretário de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios, Alcides Leite de Mattos; o gerente regional da Emater, Fernando César Ayres Pereira; a prefeita de Santa Bárbara do Leste, Wilma Pereira, que representou os prefeitos da região; os presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais de Caratinga e Manhuaçu, Alexandre Corrêa e Antônio Teodoro; o produtor Mauro Grossi, representando os cafeicultores participantes; o diretor de Risco do Sicoob Credcooper, Vagner Ribeiro e o ex-secretário de Estado de Agricultura, Pedro Leitão.

VALORIZAÇÃO

Kdner Valadares declara que o Sicoob Credcooper tem a satisfação de investir na valorização do produtor rural. “Nosso cafeicultor vai ter certificada para toda a região a qualidade de seu café. Existe uma grande preocupação da gente poder transmitir para os compradores que Caratinga e região é produtora de café de qualidade. Através do concurso, será uma comprovação, incentivo a mais aos produtores para se aperfeiçoarem com o devido cuidado, desde o início da colheita, da seca no terreiro, preparação do café, para fazer um produto de qualidade e com certeza eles terão melhores lucros”.

Para Kdner, é preciso reconhecer que o homem do campo tem tido papel fundamental na economia do Brasil. “É o carro chefe que segurou e tem sustentado especialmente a economia desse país. Os produtores rurais têm que ser valorizados, ficamos agradecidos e sensibilizados com essa preocupação que tem que ser de todos”.

QUALIDADE DO CAFÉ

Geraldo Régis, responsável pela certificação na região, destaca que o concurso contou com 172 amostras dos municípios de Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Caratinga, Piedade de Caratinga, Ubaporanga, Imbé de Minas, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Bom Jesus do Galho e Entre Folhas. “O processo do concurso começou de julho a setembro, com as amostras, preparando a parte física e sensorial, separamos os defeitos no tamanho. Os cafés foram avaliados por 17 juízes internacionais, foram 175 amostras, 65 delas cereja descascada e o restante natural. Escolhemos os três melhores por categoria, sendo que o campeão foi com o mérito de 87 pontos”.

Fernando César, gerente da Emater, acredita que o concurso de qualidade de café traz mais segurança ao produtor e valoriza o produto. “Estamos reativando esse momento que é bom para Caratinga e região, o café é um dos maiores geradores de emprego e renda. O papel da Emater junto com o Sicoob, primeiro foi a mobilização dos produtores participantes, os quais prestamos uma assistência com regularidade. O objetivo é a melhoria da qualidade do produto e por que não a conquista de um mercado melhor, a partir do momento que se tem um café de melhor qualidade, se pode ofertar um produto melhor e conquistar o melhor preço, diferenciado. Assim o produtor pode investir nos seus meios de produção e melhorar suas condições de vida”.

Fernando ainda avalia que o café produzido na região tem potencial e que parcerias, como esta firmada para o concurso, são importantes mecanismos para o produtor rural. “Uma das características fisiológicas do café é a bienalidade, em um ano produz bem, no outro ano produz mal. Mas, o trabalho da assistência técnica que a Emater presta aos produtores com parceria com os agentes financeiros, que ajudam a investir nos meios de produção através das linhas de crédito rural, como o Sicoob que é um excelente parceiro, é de melhoria da qualidade do produto. Então, orientamos o produtor a fazer um preparo bem feito do produto e possa ter uma secagem de boa qualidade, passar por bons testes a nível de concurso, certificar e tornar-se um produto de qualidade em relação às outras regiões do estado. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil e a região Leste do Estado está se destacando em relação aos cafés especiais”.

O ex-secretário de Estado de Agricultura, Pedro Leitão fez questão de falar da importância da iniciativa. “Ficamos muito felizes, um ano que o café na verdade está batendo recorde de produção no estado. Sempre apostamos na qualidade do café, a gente acredita que quanto mais avançarmos na qualidade, maior a renda do produtor e sempre vi que nossa região tem essa vocação. E precisa justamente continuar esse desenvolvimento que é constante e com parcerias. Esses concursos de qualidade têm uma importância estratégica, porque não só estimula nosso produtor, mas valoriza a nossa produção de qualidade. Conscientizar que o produtor precisa investir e avançar mais na qualidade, vai trazer um retorno financeiro para sua produção, mas também para a região. Nosso café pode virar um produto com valor agregado, que é justamente a qualidade”.

GANHADORES

Os ganhadores do concurso receberam um troféu e certificados. Foram três ganhadores por categoria:

Café Natural

1° lugar- Wenison de Faria Lopes

2° lugar- Isabel Quintela Soares

3° lugar- Marcílio Rodrigues Lopes

Cereja Descascada

1° lugar- Thianna Maria Bandeira

2° lugar- José Carlos Vinha

3° lugar- Margarida Aparecida Couto Lopes