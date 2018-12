“OPERAÇÃO TARJA PRETA – FASE 3 ESQUEMA ADESÃO”

Nesta quarta-feira (12), por volta das 6h, a Polícia Civil de Minas Gerais, através do 15º Departamento de Policia Civil e Delegacia Regional de Teófilo Otoni/MG, deflagrou a terceira fase da Operação Policial Tarja Preta, que recebeu o nome de – “Esquema ADESÃO”. O objetivo é a apuração de suposta fraude ocorrida no período de 2014/2015 referente à aquisição/fornecimento de materiais hospitalares e medicamentos pelo Município de Teófilo Otoni/MG.

Durante o curso das investigações a Policia Civil descobriu esquema criminoso, em que uma empresa distribuidora de materiais médicos e hospitalares, bem como medicamentos, com a participação dos dois proprietários e um representante comercial desta empresa, atuava em conjunto com dois servidores públicos municipais de Teófilo Otoni.

Posteriormente descobre-se a participação de um intermediador, que juntamente do representante comercial da empresa, oferecia a algumas Prefeituras da região, uma licitação pronta de compra de materiais médicos e hospitalares e medicamentos, cobrando a taxa de 10% sob o valor de nota fiscal dos produtos adquiridos.

O esquema ADESÃO refere-se a uma modalidade de licitação (prevista na Lei 8666/1993) chamada “adesão a registro de preços”, popularmente chamada de “carona”.

Após parecer favorável do Ministério Público, todas as medidas cautelares representadas pela Polícia Judiciária foram deferidas pelo Poder Judiciário. São três novas prisões preventivas, outra prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão.

Os investigados podem responder pelos crimes previstos no Art. 89, da Lei n° 8.666/93 c/c Art. 317, Art. 333, Art. 288 e Art. 299, todos do Código Penal c/c Art. 1º da Lei nº 9.613/98, sem prejuízo de nova adequação típica caso as investigações apontem em tal sentido.

A operação foi realizada simultaneamente nas cidades de Teófilo Otoni/MG e Caratinga/MG e contou com a participação de dez policiais civis das Delegacias de Teófilo Otoni/MG.

O nome da operação faz referência a medicamentos de “tarja preta”, que tem a prescrição e venda regulamentados por lei, cuja comercialização é controlada, assim como a licitação que é regida por lei e controlada pela Administração Pública.