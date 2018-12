PAINEL 12-12-2018

Destaques de 2018

Na edição de ontem, iniciamos nosso rol de celebridades destaques em 2018. Na Polícia Militar, foi escolhido o Sargento Sanches que faz um trabalho diferenciado na PM e pelo que ficamos sabendo, foi muito congratulado pelos companheiros de Batalhão. Parabéns a Corporação de Tiradentes pelos grandes nomes na instituição.

Paulinho de Dom Lara

Quem esteve na redação do DIÁRIO foi o presidente eleito pela Câmara Municipal de Caratinga, Paulo Barbosa Marques. Ele agradeceu a escolha de seu nome e comentou sobre sua vitória para representar o legislativo caratinguense. Paulinho não esconde a intensidade de sua satisfação com alegria no rosto.

Destaques do Esporte

Nomes como o maratonista Rafael Tobias, Mariana Pedroso (taekwondo), Rodrigo Soares (voleibol), MicaO (campeão do League of Legends (LoL)); e Clayton Rocha fizeram parte dos destaques do esporte em anos anteriores. Em 2018, a homenageada vem do ciclismo, sendo a escolhida Ana Laura Oliveira.

Ana Laura

A estudante caratinguense comenta que treina, em média, seis vezes por semana e os treinos são realizados em família. “Meu irmão já participou dos Jogos e meus pais competem praticamente todo final de semana”, conta. Além das medalhas dos Jogos Escolares, a paixão pelo ciclismo já rendeu muitos prêmios para a estudante. Para grande e jovem campeã, os nossos parabéns e dizer que você é também destaque do DIÁRIO!!!

Destaque Religioso

No setor religioso, vários nomes importantes na santa terrinha do São João do Caratinga também foram homenageados pelo DIÁRIO. Personalidades como p evangelista Célio Lima Lacerda, Padre Glaydson, Pastor Jaelson Gomes, Reverendo Rudi John Kruger fizeram a nossa adoração a Deus uma verdadeira e harmoniosa ligação entre o Criador e sua criatura.

Destaque Religioso II

Em 2018, o DIÁRIO homenageia mais um evangélico. O escolhido é da Assembleia de Deus do campo de Caratinga, pastor eleito em 13 de junho deste ano, Elizeu Elias Ferreira Coelho. Eliseu já está pastoreando a Assembleia de Deus que atualmente tem uma abrangência de 275 igrejas, com igreja até no Ceará. Para Elizeu, “onde tiver espaço para crescer, vamos crescer, colocando igrejas, pastores, para que o evangelho seja anunciado”. Ele comenta, “estou debaixo da graça de Deus também, dependo justamente e exclusivamente de Deus para dar prosseguimento a esta grande obra”. É neste contexto o motivo de Elizeu ser em 2018 o destaque do DIÁRIO no setor religioso e figurar nos nomes ilustres que ligam os fiéis de Caratinga e região à Deus pela fé.