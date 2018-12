Curso Técnico em Enfermagem da Escola Prof. Jairo Grossi organizam ação solidária

Alunos promoveram “Natal Solidário” no Lar dos Idosos Monsenhor Rocha

CARATINGA – Os alunos do segundo período do Curso Técnico em Enfermagem da Escola Professor Jairo Grossi promoveram uma ação solidária no Lar dos Idosos Monsenhor Rocha no último sábado (08). Noventa assistidos receberam presentes, carinho e cuidados durante a manhã, além de um lanche especial preparado pelos estudantes.

Os alunos passaram a conhecer a rotina do asilo durante os dias de estágio realizados na instituição. Sensibilizados, se uniram e organizaram um “Natal solidário”. Cada idoso fez um pedido e durante a entrega, eles também se divertiram jogando bingo.

João Teixeira de Carvalho, coordenador dos Cursos Técnicos, explicou que o estágio faz parte da grade curricular obrigatória e permite que os alunos vivenciem várias realidades. “Eles participam duas vezes por semana, colaborando no cuidado com os internos. A iniciativa do Natal Solidário foi uma sensibilização que partiu deles. Primeiro, eles fizeram uma sondagem para saber o que os assistidos gostariam de ganhar e a partir disso, procuraram a escola para que pudéssemos apoiá-los”.

João contou que a Escola abraçou a ideia e incentivou os estudantes a buscar doações e parcerias na comunidade. Arthur Bernardo Silva, aluno do Curso Técnico em Enfermagem, disse que a maioria dos pedidos foram atendidos. “Muitos idosos pediram bênçãos de Deus, abraços e até saúde. Nós entendemos que muitos são carentes de atenção, mas também queríamos suprir necessidades materiais”. Imagem de Nossa Senhora Aparecida, camisa, calça, boné estão entre os itens que entraram na lista, segundo Arthur.

“É muito gratificante, tanto para os assistidos, quanto para a instituição, a ajuda que os alunos dão aqui no Lar dos Idosos. Muitos deles acabam fazendo grandes amizades”, comentou Silvania Rocha Santos, assistente social do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha. Ela observou que a família de muitos dos internos são os próprios funcionários do asilo.

O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha foi fundado em 1933 e sobrevive com o auxílio da comunidade e das ações beneficentes que promove ao longo do ano. “Toda pessoa da comunidade que puder fazer qualquer tipo de trabalho voluntário, é muito bem-vindo. Vir aqui para conversar e escutar os internos, também é necessário”, lembrou Silvania.

Quem deseja fazer doações ou visitas, o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha fica na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, 1139, no bairro Santa Cruz. O telefone para contato é 3321 2426.