Crianças da Escola Municipal Luiz Antônio Bastos Côrtes recebem presentes em projeto do judiciário e Secretaria de Educação

CARATINGA- “Tia, agora eu tenho um material”. A fala de uma das crianças que participaram do projeto Árvore dos Sonhos, desenvolvido com alunos da Escola Municipal Luiz Antônio Bastos Côrtes, numa parceria entre o judiciário e a Secretaria de Educação, demonstra todo o apelo social da iniciativa.

A intenção foi estimular que os estudantes colocassem seus sonhos no papel e estas cartinhas chegassem até os chamados “padrinhos”, que tinham a missão de torná-los realidade. Os pedidos foram diversos, alguns apenas objetos, outros tinham uma visão de futuro, o que tornou tudo um grande desafio.

Ontem, o salão do júri do Fórum Desembargador Faria e Sousa foi completamente enfeitado para receber as crianças. O clima de natal chamou atenção e, claro, não podia faltar o Papai Noel. Olhares atentos e ansiosos por receber os presentes tão sonhados. É o caso de Cauã Kevin, 9 anos: “Ganhei um panetone, bala de goma, caixa de bis e uma bola. Escrevi que meu sonho é jogar bola e que minha família é boa. Feliz natal para todo mundo que me ajudou”, disse com um sorriso esperançoso.

Segundo o juiz diretor do foro, Anderson Fabio Nogueira Alves, o resultado foi positivo e a expectativa é ampliar o ‘Árvore dos Sonhos’ para o ano de 2019. “A ideia do projeto era as crianças serem estimuladas a falar os sonhos delas, o sonho de ser, umas querem ser policiais, piloto de avião, bailarina, foram vários. E na medida do possível tentamos articular com padrinhos que tentassem realizar de alguma forma esse sonho. Alguns meninos foram para o batalhão da polícia, outro conheceu o hangar do aeroporto, a outra vai conseguir ter aulas de balé. Estamos fazendo esse evento, trazendo as crianças para o fórum, para que elas recebessem lembrancinhas que os padrinhos mandaram, com o Papai Noel, tirar foto e deixar esse momento marcado. Foi um sucesso, estamos muito satisfeitos com o retorno que as crianças deram. Pela empolgação do pessoal, o projeto só tende a crescer (risos)”.

Lara Maia, secretária de Educação, também fez questão de citar a importância do resgate de sonhos. “São crianças que estão aprendendo a sonhar. Eu estava observando que alguns pediram presentes mais simples, outros foram mais ousados. E eu estava comentando no ano que vem como que iremos fazer, pois com certeza vai elevar esse nível de sonhos. O projeto árvore dos sonhos resgatou exatamente isso, realização de sonhos, experiência de ter um desejo realizado e pra nós também é realização de um sonho, que é fazer diferença na vida de pessoas. Graças a Deus, o Fórum abraçou essa causa, pegou o projeto e disse que iríamos realizar juntos, envolveu o Ministério Público, advogados, funcionários, amigos do Doutor Anderson e todas as crianças ganharam o que elas pediram. É contagiante, muito bom e estamos muito felizes”.

A diretora da escola, Marilene Loures, acredita que os alunos saem com lições de esperança. “Magnífico, uma emoção muito grande, alegria, nossos alunos da escola nossas crianças, nossos corações não estão se contendo de tanta satisfação. É uma oportunidade única que estamos tendo na escola, as nossas crianças normalmente vivenciam só a realidade deles, que é a casa, escola e hoje estão tendo a oportunidade de vivenciar um universo diferente. Acredito que o objetivo da cartinha dos sonhos era exatamente esse, mostrar para os nossos alunos um universo diferente, eles podem perceber o potencial que têm, a criança que eles são, essa alegria que pode ser vivenciada, esse colorido da vida. Está sendo uma oportunidade maravilhosa. É muito marcante, normalmente nossas crianças estão muito retraídas, às vezes um pouco tristes e hoje eles estão podendo vivenciar essa alegria, deixar brotar mesmo esse sentimento”.

Mas, para que o projeto fosse realizado com sucesso, parcerias foram fundamentais, por isso Marilene deixa seus agradecimentos. “É uma semente que foi plantada e temos certeza que o fruto será maravilhoso. Mostra que esse mundo também pode ser melhor com a ajuda de todas as pessoas que participaram desse projeto, doutor Anderson, sua esposa Flávia, nossa secretária Lara, que abriram essas portas, a oportunidade para nossa escola. Temos que agradecer muitíssimo a todos que se envolveram, se dedicaram com todo carinho para com as nossas crianças”.